وزير الرياضة الإيراني: مشاركتنا في مونديال 2026 مرهونة بهذا الشرط

- أكد وزير الرياضة الإيراني، أحمد دنيا مالي، أن مشاركة إيران في مونديال 2026 تعتمد على قرار الحكومة، مع ضرورة إعداد المنتخب الوطني للمشاركة. - تم التخطيط لمعسكر تدريبي للمنتخب في دولة مجاورة خلال مايو، مع مراعاة الظروف الأمنية وكف الطرف المضيف عن الممارسات العدائية. - رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، أكد مشاركة إيران في مونديال 2026، مشيرًا إلى أهمية الأوضاع السلمية، رغم المخاوف الأمنية التي أثارها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

أكد وزير الرياضة الإيراني، أحمد دنيا مالي (66 عاماً)، أن مشاركة إيران في مونديال 2026، تقع على عاتق الحكومة. وفي تصريحات نقلتها وكالة تسنيم الإيرانية، مساء الثلاثاء، قال دنيا مالي: "واجبنا المهني يحتم علينا إعداد المنتخب الوطني للمونديال، إلا أن قرار المشاركة من عدمه يقع على عاتق الحكومة".

وأضاف وزير الرياضة: "لقد تقرر إقامة معسكر تدريبي للمنتخب في إحدى الدول المجاورة خلال شهر مايو/أيار لمدة أسبوع تقريباً. وسيتم اتخاذ القرار المناسب بناءً على توفر الظروف الأمنية للاعبين، وكفّ الطرف المضيف عن ممارساته العدائية ومغامراته". وتابع دنيا مالي قائلاً: "لو أن أي دولة أخرى مكان أميركا ارتكبت هذه المغامرات، لتم حرمانها ليس فقط من استضافة كأس العالم، بل ومن استضافة الأولمبياد المقرر بعد عامين أيضاً. إن المحافل الدولية تلتزم الصمت حيال هذه الجرائم الأميركية الإسرائيلية، ونحن نسعى عبر الدبلوماسية الرياضية لدفع تلك المنظمات لامتلاك الشجاعة الكافية لإدانة هذه الأعمال العدائية".

وفي وقت سابق، أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو (56 سنة)، مشاركة منتخب إيران في بطولة مونديال 2026. وخلال مؤتمر اقتصادي نظمته شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية، قال إنفانتينو في تصريحات أمام الحاضرين: "إيران قادمة بالتأكيد. نأمل أنه بحلول ذلك الوقت ستكون الأوضاع سلمية، فهذا سيساعد بالتأكيد. على إيران أن تأتي، فهي تمثل شعبها، وتأهلت من التصفيات، واللاعبون يريدون اللعب". وكان إنفانتينو أدلى بالتصريحات نفسها في شهر مارس/آذار الماضي، عندما حضر مباراة ودية بين إيران وكوستاريكا في مدينة أنطاليا التركية، رغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد لمّح في وقت سابق إلى أن اللاعبين الإيرانيين ربما لن يكونوا في أمان في الولايات المتحدة الأميركية، خصوصاً أن المنتخب الإيراني سيخوض مبارياته الثلاث في دور المجموعات في أميركا (مباراتان في لوس أنجليس وواحدة في سياتل)، على أن يعسكر المنتخب في مدينة توكسون في ولاية أريزونا.