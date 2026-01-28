- أكدت وزيرة الرياضة الفرنسية، مارينا فيراري، رفضها لمقاطعة كأس العالم 2026، مشددة على حياد الرياضة وترك القرار النهائي للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لتجنب أي تدخل سياسي وعقوبات محتملة من الفيفا. - دعا النائب إريك كوكيريل إلى مقاطعة البطولة في الولايات المتحدة، مطالباً بإقامتها في كندا والمكسيك فقط، بينما أكدت فيراري أن الرياضة وسيلة لتقريب الشعوب وليست سلاحاً سياسياً. - تجري نقاشات مع المفوض الأوروبي للرياضة حول القيم والسياسات الرياضية، وسط دعوات متزايدة للمقاطعة من شخصيات رياضية وسياسية في فرنسا وخارجها.

أكدت وزيرة الرياضة الفرنسية، مارينا فيراري، رفضها التصعيد في قضية مقاطعة كأس العالم 2026، وذلك رداً على استجوابٍ وجّهه النائب اليساري إريك كوكيريل، خلال جلسة الأسئلة في الجمعية الوطنية اليوم الأربعاء، مشدّدة على حياد الحدث ورفض تعريض منتخب الديوك لأيّ مخاطر محتملة، واضعة القرار النهائي بيد الاتحاد المحلي للعبة.

وجدد كوكيريل دعوته إلى مقاطعة نسخة المونديال في الولايات المتحدة، مطالباً الحكومة الفرنسية بالتواصل مع الدول "المدافعة عن القانون الدولي" للضغط على الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" من أجل إقامة البطولة في كندا والمكسيك فقط، واستبعاد واشنطن من الاستضافة، وقال النائب عن حزب فرنسا الأبية حول ذلك: "لا يزال هناك وقتٌ لفرض هذا الخيار جماعياً".

في المقابل، ردّت وزيرة الرياضة بلهجة حازمة من داخل البرلمان: "لا، سيد كوكيريل، الرياضة ليست سلاحاً سياسياً. الرياضة وسيلة لتقريب الشعوب، وأداة أخوّة وسلام، كما ينصّ عليه الميثاق الأولمبي. أودّ أيضاً أن أقول لكم إنّه في ظلّ الوضع الدولي غير المستقر للغاية الذي نعيشه، فإن أيّ تصعيد اليوم لن يكون مناسباً وقد يضرّ بنزاهة رياضيينا"، لافتةً إلى أنّ مشاركة منتخب فرنسا في مونديال 2026 مُؤكدة حتى إشعار آخر، وأنّ خيار المقاطعة غير مطروح على طاولة الحكومة.

كما أوضحت فيراري أنّ الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يبقى صاحب القرار النهائي في أيّ مسألة تتعلّق بالمشاركة أو المقاطعة، في موقفٍ يهدف إلى تفادي أيّ اتهام بالتدخل السياسي، وما قد تترتب عليه من عقوبات محتملة من الفيفا، لتشير في ختام حديثها إلى أنّ أي ردّة فعل سياسية "يجب أن تكون مقررة على المستوى الأوروبي"، كاشفة عن نقاشات جارية مع المفوض الأوروبي المكلّف بالرياضة غلين ميكاليف حول القيم والسياسات الرياضية داخل الاتحاد الأوروبي.

يُذكر أن عدداً من الأصوات في فرنسا وخارجها دعا خلال الأيام الماضية إلى مقاطعة بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة، على غرار المدرب الفرنسي كلود لوروا، المعروف بشكلٍ واسعٍ على صعيد القارة الأفريقية، بعدما قاد الكاميرون لحصد لقب أمم أفريقيا 1988، إذ طالب دول القارة بعدم حضور النسخة المقبلة التي تنطلق بتاريخ 11 يونيو/ حزيران 2026، في وقت أكدت وزيرة الدولة لشؤون الرياضة الألمانية كريستيان شندرلاين الأسبوع الماضي، في تصريح لوكالة فرانس برس رداً على سؤال حول احتمال اتخاذ قرارٍ حاسمٍ في هذا الموضوع: "تقع مهمة التقييم على عاتق الاتحادات المعنية، أي الاتحاد الألماني لكرة القدم وفيفا. وستقبل الحكومة الاتحادية بما تقرره هذه الهيئات"، بينما طلب رئيس الاتحاد الدولي سابقاً، سيب بلاتر، من المشجعين تحاشي الذهاب إلى أميركا.