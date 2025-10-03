وزن أنتوني ديفيس يثير الجدل في السلة الأميركية

- أثار أنتوني ديفيس، نجم دالاس مافريكس، جدلاً بزيادة وزنه 7 كيلوغرامات، مما وضع الفريق في موقف صعب بعد رحيل لوكا دونتشيتش لنفس السبب. - برر ديفيس زيادة وزنه بأنه يفقد الوزن بسرعة مع بداية الموسم، حيث يخسر عادة 4-5 كيلوغرامات بحلول نوفمبر، وأكد أنه ليس قلقاً بشأن ذلك. - رغم تبريراته، تظل المخاوف قائمة بسبب تاريخه مع الإصابات، مما يضع إدارة دالاس مافريكس في موقف حرج بعد تبرير رحيل دونتشيتش.

أثار نجم فريق دالاس مافريكس أنتوني ديفيس (32 عاماً)، الجدل بين وسائل الإعلام الأميركية والجماهير الرياضية بعدما فاجأ الجميع بزيادة كبيرة في وزنه، بلغت حد سبعة كيلوغرامات كاملة مقارنة بالعام الماضي، إذ زاد وزنه من 115 إلى 122 كيلوغراما.

وذكرت شبكة إي إس بي إن الأميركية، أمس الخميس، أن فريق دالاس مافريكس أصبح في وضع لا يُحسد عليه نهائياً، لأنه في الموسم الماضي تخلى عن نجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش إلى لوس أنجليس ليكرز بسبب زيادة وزنه، على حد وصف أعضاء الفريق، إلا أن نجمهم أنتوني ديفيس أصبح حديث الساعة الآن بسبب اكتسابه الوزن الزائد في العطلة الصيفية. وتابعت أن أنتوني ديفيس برر زيادة وزنه، بقوله: "أشعر بأنني بحالة جيدة، وزيادة وزني أفعلها دائماً مع بداية كل موسم، وعند حلول شهر نوفمبر/ تشرين الثاني أكون دائماً بين 115 و116 كيلوغراماً، لأنني أفقد من أربعة إلى خمسة كيلوغرامات بسرعة، وفي المعسكر التدريبي الماضي فقدت بالفعل 2.5 كيلوغرام، نتيجة الجري واللعب، ولست قلقاً".

وأوضحت أن تبرير أنتوني ديفيس قد يكون معقولاً، لكنه ليس مثالياً، خاصة أن اللاعب (32 عاماً)، اشتهر بكثرة الإصابات التي يتعرض لها، والدليل أنه عند انتقاله إلى دالاس مافريكس لعب مباراة واحدة وبعدها تعرض لتمزق في عضلة الفخذ اليسرى جعلته يغيب عن 18 مباراة، ما يعني أن قدرته على اكتساب وزن كبيرة ولا يستطيع تخفيضه أثناء فترة العلاج حتى لا يتعرض لانتكاسة. وختمت الشبكة بالإشارة إلى أن ما فعله أنتوني ديفيس جعل إدارة فريق دالاس مافريكس في موقف حرج للغاية، لأنها حاولت تبرير رحيل نجمها السابق، السلوفيني لوكا دونتشيتش، إلى لوس أنجليس ليكرز، بزيادة وزنه وعدم قدرته على خسارة الكيلوغرامات الزائدة، لكن الجميع ينتظرون ردة الفعل تجاه أنتوني، الذي اعترف بأنه تعمد زيادة وزنه في الصيف.