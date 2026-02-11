وزارة الرياضة تُكرم فريقين بكرة السلة السورية.. هذه تفاصيل القصة

- كرّمت وزارة الرياضة والشباب السورية ناديي أهلي حلب والشبيبة وجماهيرهما تقديراً للروح الرياضية والانضباط خلال مباراة كرة السلة، حيث خصصت 1500 دولار لكل نادٍ و2000 دولار لجماهير كل نادٍ. - انتهت المباراة بفوز نادي الشبيبة بنتيجة 101-88 بعد أداء متوازن في الشوط الأول وتفوق الشبيبة في الشوط الثاني، مما أضفى حماسة وندية على اللقاء. - شهدت المباراة حضوراً جماهيرياً مميزاً بالتشجيع المنظم، مما يعكس وعياً جماهيرياً ويعزز ثقافة الروح الرياضية والتنافس الشريف.

أعلنت وزارة الرياضة والشباب السورية عن تكريم ناديي أهلي حلب والشبيبة، إلى جانب جماهير الفريقين، تقديراً للأجواء الحضارية والروح الرياضية، التي رافقت المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دوري كرة السلة، والتي أقيمت مساء أمس الثلاثاء في صالة الشبيبة بمدينة حلب.

وجاء قرار التكريم تقديراً للسلوك الرياضي والانضباط الذي أظهره لاعبو الفريقين خلال اللقاء، إضافة إلى تقبّل نتيجة المباراة بروح تنافسية عالية، في مشهد عكس صورة إيجابية عن مستوى الالتزام الأخلاقي في المنافسات المحلية، بحسب ما أوردته الوزارة في البيان. وخصصت وزارة الرياضة والشباب مبلغ 1500 دولار أميركي لكل نادٍ، دعماً للقيم الرياضية التي تسعى إلى ترسيخها في البطولات الرسمية. كما شمل التكريم جماهير الناديين، حيث تم تخصيص مبلغ 2000 دولار أميركي لجمهور كل نادٍ، تقديراً لدوره في الحفاظ على أجواء تشجيع حضارية خلت من مظاهر التعصب أو أي تجاوزات.

وعلى صعيد مجريات اللقاء، انتهى النصف الأول من المباراة بتقدم أهلي حلب بنتيجة 53 مقابل 50، بعد أداء متوازن من الطرفين وتبادل في التسجيل خلال الفترتين الأولى والثانية. ونجح أهلي حلب في فرض أفضليته النسبية قبل الاستراحة. وفي الشوط الثاني، عاد نادي الشبيبة بقوة إلى أجواء اللقاء، ونجح في تقليص الفارق ثم التقدم تدريجياً مع ارتفاع وتيرة المباراة، قبل أن يحسم المواجهة لصالحه بنتيجة 101 نقطة مقابل 88، في لقاء اتسم بالندية والحماسة حتى دقائقه الأخيرة.

وشهدت صالة الشبيبة حضوراً جماهيرياً لافتاً، حيث تميزت المدرجات بالتشجيع المنظم والالتزام، ما انعكس إيجاباً على أجواء المباراة وساهم في خروجها بصورة رياضية هادئة تعكس وعياً جماهيرياً واضحاً. ويرى متابعون أن الخطوة التي اتخذتها الوزارة تحمل دلالات مهمة في سياق تعزيز ثقافة الروح الرياضية داخل الملاعب، وترسيخ مفاهيم التنافس الشريف والاحترام المتبادل بين اللاعبين والجماهير على حد سواء.