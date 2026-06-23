وداع أردني راق يثير إعجاب "فيفا".. رسالة شكر وحلويات تقليدية

- أبدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إعجابه بمنتخب الأردن بعد مباراته ضد الجزائر في كأس العالم 2026، حيث أظهر الفريق احتراماً كبيراً بترك غرفة الملابس نظيفة ومرتبة، مع تقديم طبق من الحلويات الشرقية كتذكار. - نشر "فيفا" تسجيلاً مصوراً يبرز تصرف منتخب الأردن، مشيداً بأخلاق الفريق التي تعكس قيم المجتمع العربي، وكتب تعليقاً على منصة إكس يعبر عن الاحترام الكبير لهذا التصرف. - قدم منتخب الأردن رسالة شكر للمنظمين، معبراً عن امتنانه لكرم الضيافة والاحترافية، ومقدماً الحلويات الأردنية كتقدير للضيافة والتراث العريق.

خطف منتخب الأردن إعجاب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وبقوة بعدما قدّم نموذجاً مُبهراً عن كيفية عكس قيم المجتمعات العربية، والطريقة في التعبير عن الاحترام وتقدير من يستضيفه، رغم الخسارة أمام منتخب الجزائر بهدفين مقابل هدف، فجر اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم 2026.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تسجيلاً مُصوراً يظهر ما فعله منتخب الأردن بعد خروجه من غرفة خلع الملابس في ملعب سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأميركية، حيث فرضت بعثة "النشامى" احترامها بشكل كبير بعدما تركت الغرفة نظيفة ومرتبة، بالإضافة إلى الهدية الخاصة، وهي عبارة عن طبق من الحلويات الشرقية التي تشتهر بها بلاد الشام وتنتشر في المملكة الأردنية، مع القليل من التذكارات التي تخص الفريق العربي.

وكتب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في حسابه الرسمي على منصة إكس، تعليقاً على المبادرة التي قام بها "النشامى": "احترام كبير. هكذا غادرت الأردن، الوافدة الجديدة إلى بطولة كأس العالم غرفة تغيير الملابس بعد المباراة أمام الجزائر"، مع وضع تعابير تظهر الاحترام الشديد من هذا التصرف، الذي يعكس أخلاق أبناء هذا البلد العربي الذي يشتهر مواطنوه بالشهامة.

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كما استعرض "فيفا" رسالة منتخب الأردن، التي جاء فيها: "شكراً لكم على مساعدتكم في جعل أول تجربة للأردن في كأس العالم أمراً لا ينسى حقاً. إن تفانيكم واحترافيتكم وكرم ضيافتكم ساهمت في جعل هذه المناسبة ذكرى مميزة لفريقنا ومشجعينا. وكبادرة بسيطة للتقدير، يسعدنا أن نقدم لكم بعضاً من الحلويات التقليدية الأردنية، لتتذوقوا جزءاً من تراثنا العريق وتقاليدنا الغنية بالضيافة. مع خالص امتناننا وأطيب تمنياتنا.. منتخب الأردن".