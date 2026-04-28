- يدرس الفيفا تعديل نظام البطاقات الصفراء في كأس العالم 2026، حيث سيتم "تفريغ" تراكم البطاقات على مرحلتين، مما يحد من تأثير الإيقافات في الأدوار الإقصائية. - يهدف التعديل إلى منح المنتخبات فرصة أكبر للاعتماد على أفضل لاعبيها في المباريات الحاسمة، وتقليل العبء الانضباطي الذي يؤثر على تشكيل الفرق في لحظات مصيرية. - يُعتبر المقترح استجابة لمطالب الأجهزة الفنية للمنتخبات، لتحقيق توازن بين الانضباط وجودة المنافسة في الأدوار المتقدمة.

تتجه كرة القدم نحو تغييرات تنظيمية لافتة في نظام العقوبات خلال كأس العالم 2026، إذ يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، إدخال تعديل جوهري على طريقة التعامل مع البطاقات الصفراء في المونديال المقبل.

وبحسب صحيفة ذا أثليتيك البريطانية، اليوم الثلاثاء، سيُعرض المقترح الجديد على مجلس الفيفا خلال اجتماع يُعقد في فانكوفر، يوم الخميس المقبل، وسط توقعات كبيرة بالموافقة عليه، في ظل سعي الاتحاد إلى تطوير شكل المسابقة التي ستشهد مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخها.

ويقوم النظام الجديد على مبدأ "تفريغ" تراكم البطاقات الصفراء على مرحلتين خلال البطولة، وذلك بإلغاء الإنذارات التي لا يترتب عليها إيقاف بعد نهاية دور المجموعات، قبل أن يُعاد تطبيق الإلغاء مرة أخرى عقب ختام الدور ربع النهائي، ويهدف هذا التعديل إلى الحد من تأثير الإيقافات الناتجة عن تراكم البطاقات في الأدوار الإقصائية، خصوصاً في ظل زيادة عدد المواجهات، إلى 104 مباريات، ما يجعل اللاعبين أكثر عرضة للإيقاف في مراحل حاسمة من المنافسة.

وأضاف التقرير أن هذه الخطوة تهدف أيضاً إلى منح المنتخبات فرصة أكبر للاعتماد على أفضل عناصرها في المباريات الحاسمة، وتخفيف العبء الانضباطي الذي كان في النسخ السابقة يؤثر أحياناً بتشكيلة الفرق في لحظات مصيرية. كما يُنظر إلى هذا المقترح على أنه استجابة لمطالب الأجهزة الفنية في المنتخبات، التي طالما دعت إلى نظام أكثر مرونة، يضمن توازناً بين الانضباط والحفاظ على جودة المنافسة في الأدوار المتقدمة من المونديال.