وايلدر في رسالة لجوشوا: واجهني أو اصمت

- ديونتاي وايلدر يوجه رسالة حاسمة لأنطوني جوشوا لحسم المفاوضات وإقامة نزال ضخم طال انتظاره في رياضة الملاكمة، بعد تعافيه من الإصابة وعودته للحلبات بفوز على ديريك تشيسورا. - الصحيفة البريطانية "ذا صن" توضح أن المفاوضات بين وايلدر وجوشوا كانت متعثرة منذ 2015، لكن وايلدر يسعى الآن لإنهاء الجدل وإقامة النزال المنتظر في لندن. - أنطوني جوشوا يعمل على العودة للحلبات بعد تعافيه من إصابات خطيرة إثر حادث مروري في نيجيريا، ويخضع لجلسات علاج طبيعي في المملكة المتحدة.

وجه الملاكم الأميركي، ديونتاي وايلدر (40 عاماً)، رسالة مباشرة إلى خصمه البريطاني، أنطوني جوشوا، من أجل حسم المفاوضات بينهما، والموافقة على إقامة نزال ضخم تنتظره جماهير رياضة "الفن النبيل"، منذ عدة سنوات.

وقال ديونتاي وايلدر في حديثه، الذي نقلته صحيفة ذا صن البريطانية، أمس الأربعاء: "يا جوشوا، حان وقت أن تصمت نهائياً أو تعمل على الموافقة من أجل مواجهتي، لأنني استطعت العودة مرة أخرى، بعدما تمكنت من التعافي تماماً من الإصابة التي تعرضت لها، والآن أصبحت أنتظرك حتى تكون رجلاً وتوافق على اللقاء بيننا".

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن وايلدر عاد مرة أخرى إلى الحلبات، بعد غيابه الطويل، حيث استطاع تحقيق فوز مستحق على منافسه المخضرم، ديريك تشيسورا، بقرار من قبل الحُكام في العاصمة لندن، لكن الأميركي يريد وضع حدٍ للجدل الدائر منذ أكثر من 10 سنوات كاملة، إذ كان من المقرر إقامة لقاء يجمع بينهما في عام 2015، لكن المفاوضات حينها وصلت إلى طريق مسدود بين الطريفين.

وتابعت أن جوشوا يعمل خلال الفترة الحالية من أجل العودة مرة أخرى إلى الحلبات، عقب غيابه الطارئ عن الساحة، عقب نجاته من الموت في حادث مروري قاتل حصل في نيجيريا بنهاية العام الماضي، وتعرض لإصابات خطرة في كتفه، الأمر الذي جعله يخضع لجلسات علاج طبيعي من قبل أحد الأطباء المختصين في المملكة المتحدة.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن ديونتاي وايلدر يعمل في الوقت الحالي على تنظيم مواجهة ضد أنطوني جوشوا، ومن المحتمل أن يقام النزال في العاصمة البريطانية لندن خلال العام الجاري، وبخاصة أن الملاكم الأميركي لا يريد منافساً سوى البريطاني، الذي بات مطلباً لأسماء عديدة في رياضة "الفن النبيل"، لكونه يُعد أحد أبرز نجوم هذه اللعبة خلال السنوات الماضية.