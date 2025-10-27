والد يامال يردّ على هجوم لاعبي ريال مدريد: عمره فقط 18 عاماً

- دافع والد لامين يامال عن ابنه بعد اشتعال الكلاسيكو، مؤكدًا أن عمره 18 عامًا فقط، مما يعكس ثقته الكبيرة في إمكانات نجله رغم الضغوط الكبيرة التي يواجهها مع برشلونة. - اشتعلت المواجهة بين لامين ولاعبي ريال مدريد بتصريحات جريئة، مما أدى إلى توتر كبير بعد المباراة، حيث تدخل زملاؤه لتهدئته، بينما واصل والده دعمه القوي له. - يراهن برشلونة على تطور لامين في المستقبل، معتمدًا على دعم عائلته وجماهيره، ليصبح أحد أبرز نجوم الكرة الأوروبية.

دافع والد الموهبة، لامين يامال (18 عاماً)، عن ابنه بقوة بعد اشتعال الكلاسيكو في لحظاته الأخيرة، إذ ردّ على هجوم لاعبي ريال مدريد برسالة واضحة "عمره فقط 18 عاماً"، في تعبير يؤكد أنّ النجم الشاب ما زال في بداية الطريق رغم الضغوط الكبيرة التي يعيشها مع برشلونة.

وشرح منير نصراوي، والد لامين يامال (18 عاماً)، موقفه عبر حسابه في إنستغرام، مباشرة بعد مباراة الكلاسيكو، إذ جدّد دعمه الدائم لابنه بعد نهاية مواجهة برشلونة وريال مدريد. فكتب "الحمد لله أنّ عمره فقط 18 عاماً. نلتقي في برشلونة"، في إشارة واضحة إلى ثقته الكبيرة بإمكانات نجله رغم كل ما حدث في الملعب، وقدرته على الثأر في مواجهة الإياب.

وأشعل لامين المواجهة قبل بدايتها بتصريحات جريئة، مما زاد التوتر بعد صافرة النهاية، عبر تكرار الاشتباكات الكلامية بينه وبين لاعبي ريال مدريد، بينما قاد زميله في المنتخب الإسباني، داني كارفاخال، موجة غضب مدريدية ضد الجناح الإسباني، شارك فيها عدة لاعبين يحملون ألوان النادي الملكي.

وتدخّل زملاء لامين سريعاً لمنعه من التقدّم نحو لاعبي ريال مدريد، وعملوا على تهدئته وسحبه إلى غرف الملابس، لكن فينيسيوس جونيور تقدم نحو لامين في لقطة غير رياضية، ليقف الأخير في وجهه، ثم تواصلت المشادات بينهما داخل أرض الملعب، في صورة مؤسفة لم يعتد عشاق القمة الإسبانية رؤيتها رغم التنافس الكبير بين نجوم سابقين مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وواصل الأب الدفاع عن ابنه عبر رسالة ثانية على حسابه "حتى يفرقنا الموت يا غنغا"، في دلالة على العلاقة القوية بين الأب ونجله، وعلى حجم الدعم الذي يناله ابن برشلونة داخل أسرته، في ظل الانتقادات الحادة التي يتعرض لها منذ صعوده للفريق الأول.

وربط المتابعون الأزمة بضغط الجمهور داخل ملعب سانتياغو برنابيو، كما أكدوا أنّ الأجواء النارية قد تؤثر على لاعب بسن لامين، وأشاروا إلى أنّ النجم الشاب صار واحداً من أكثر اللاعبين إثارة للجدل في مواجهات الكلاسيكو، بعدما تحول إلى "العدو الأول" لجماهير ريال مدريد، التي تهتف ضده في كل مرة يلمس فيها الكرة.

ويُراهن برشلونة على تطوّر لامين في السنوات المقبلة، كما يثق بأنّ الخبرة ستجعله أكثر هدوءاً في مثل هذه المواقف، بينما يتطلع النادي إلى حماية موهبته وتهيئته ليصبح أحد أبرز نجوم المستقبل في الكرة الأوروبية، وسط دعم كبير من عائلته وجماهيره وكل من يؤمن بموهبته، صغيرة السن كبيرة الطموح.