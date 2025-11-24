والد نجم البرازيل الصاعد يتحدث لـ"العربي الجديد" عن مستقبل الرقم 10

24 نوفمبر 2025
والد نجم منتخب البرازيل يتحدث عن الرقم 10 وطموحات ابنه
- تألق غابرييل ميك في كأس العالم للناشئين بقطر، حيث ساهم في وصول البرازيل لنصف النهائي لمواجهة البرتغال، مع توقعات بتحسن الأداء الجماعي للفريق.
- والد ميك يعبر عن فخره بارتداء ابنه القميص رقم 10 التقليدي للبرازيل، مشيدًا بالروح التنافسية التي أظهرها الفريق في المباراة ضد المغرب.
- مستقبل ميك في كرة القدم يظل مفتوحًا، حيث يلعب حاليًا في غريميو، مع احتمالية الانتقال لأندية كبرى مثل ريال مدريد أو برشلونة في المستقبل.

حلّ والد لاعب منتخب البرازيل المميز غابرييل ميك (17 عاماً) ضيفاً على "العربي الجديد" بعد تألقه خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم للناشئين المقامة حالياً في قطر، وذلك عقب مساهمته في بلوغ منتخب السامبا نصف النهائي لمواجهة البرتغال، إضافة لحديثه عن مستقبله في اللعبة حيث ينشط حالياً في نادي غريميو.

وقال والد ميك عما قدّمه السامبا أمام المغرب: "لعب منتخب البرازيل المباراة بروحٍ تنافسية، قام بما كان يجب فعله، وهو، قبل كلّ شيء،  الفوز بالمباراة وكان ذلك الأمر الأهم، لكن لا يزال هناك مجال للتحسّن أكثر، نحن نعتقد أنّه في مواجهة البرتغال خلال المباراة القادمة، سيكون الفريق أكثر تماسكاً وتنافسياً".

من لقاء المغرب والبرازيل في أكاديمية أسباير، 21 نوفمبر 2025 (محمد فرج/Getty)
كرة عالمية
التحديثات الحية

البرازيل تُنهي حُلم المغرب في كأس العالم للناشئين

وعن شعوره بأن ابنه يرتدي الرقم 10 في منتخب البرازيل تفاعل قائلاً: "بالطبع كأب أشعر بفخر كبير، خصوصًا لكونه يرتدي القميص رقم 10، وهو قميص ثقيل، قميص تقليدي في البرازيل الرقم 10. سعيد جدًا بذلك، لكني فرحٌ كثيرا بسبب الفوز وبفضل المجموعة كلّها، وبفضل الروح التي أظهرها المنتخب على أرض الملعب، امتلك روحاً تنافسية، لذلك كان الأمر رائعاً جداً".

وختم بالحديث عن مستقبل ابنه في عالم كرة القدم، والاختيار بين ريال مدريد وبرشلونة لو تلقى عرضاً من الناديين: "اليوم ابني لاعب في غريميو طالما أنه في غريميو، فهو ينتمي إليه. في المرة القادمة، من يدري، الله وحده يعلم. لكنه في الوقت الحالي لاعب في غريميو، لو خُيّرتُ، لاخترتُ الاستمرار في اللعب الجيد، حتى يتمكن يومًا ما من التعاقد مع واحٍد من الاثنين".

