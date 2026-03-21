والد فيوري يرفض حضور نزاله لهذا السبب

- جون فيوري يعلن انتهاء علاقته مع ابنه تايسون فيوري، مشيراً إلى أن الملاكمة دمرت علاقتهما، وينفي استغلاله ماليًا رغم ثروة تايسون الكبيرة. - يعبر جون عن قلقه بشأن مستقبل تايسون في الملاكمة، مؤكدًا أن ابنه تجاوز ذروة عطائه، ويحثه على عدم اتخاذ قرارات متسرعة قبل الاعتزال. - يشكك جون في قدرة تايسون على الفوز في نزاله القادم ضد أرسلان بك محمدوف، مشيرًا إلى تراجع قوته بعد مواجهاته مع ديونتاي وايلدر.

رفض والد المُلاكم البريطاني العملاق تايسون فيوري (37 عاماً)، حضور النزال، الذي تترقبه جماهير رياضة "الفن النبيل"، ضد الروسي أرسلان بك محمدوف، يوم 11 إبريل/نيسان القادم، بعدما كشف عن تفاصيل ما جرى بينهما خلال الأسابيع الماضية.

وقال جون فيوري في تصريحاته، التي نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، الجمعة: "العلاقة مع تايسون انتهت كلياً، بعدما انهارت خلال الأسابيع الماضية، لأن رياضة المُلاكمة دمرتها تماماً، وأتحدى أحداً أن يدعي قيامي بأخذ المال من ابني، ولن أفعل ذلك نهائياً، لأنني لا أحتاج المال، رغم الثروة الضخمة، التي يمتلكها ولدي، الذي ساهمت في جعله رجلاً بكل ما تحمل الكلمة من معنى".

وأضاف جون فيوري: "أتمنى له التوفيق خلال ما تبقى من مواجهات أمامه قبل أن يعلن اعتزاله كلياً، ومهما حدث بيننا، فسأظل والده، رغم الادعاءات بأنني كنت أعمل على تسليط الضوء عليّ أمام وسائل الإعلام، لكن هذا جزء من رياضة الملاكمة، التي دائماً تعتمد على إثارة المشاكل قبل المواجهات وفي المؤتمرات الصحافية، لكن بعد أن انتهت علاقتي مع تايسون، فإنني أريد أن أؤكد لكم جميعاً أنه تجاوز ذروة عطائه، وكنت صريحاً معه، وتحدثت معه حول هذه النقطة، وطلبت منه عدم اتخاذ قرارات متسرعة".

وتابع والد تايسون فيوري: "منذ المواجهات مع ديونتاي وايلدر، اختفى ولدي تماماً، ولم يعد يملك أي قوة نهائياً، والنزال القادم ضد الروسي أرسلان بك محمدوف، سيكشف للجميع صدق كلماتي، وأفهم أن ولدي يحاول اختبار نفسه، بعد عام كامل من الراحة، لكن ساقاه لم تعودا كما كانتا، والطريقة الوحيدة، التي سيقتنع بها، عندما يرى نفسه ساقطاً على الأرض بالضربة القاضية والحكم يعلن خسارته".

وختم جون فيوري تصريحاته: "تايسون خاض ثلاث مواجهات ضد أقوى الملاكمين في تاريخ الوزن الثقيل، وهذا الأمر يستنزف جسد المُلاكم مهما بلغت قوته، وحاول خوض المعسكرات التدريبية، والجميع يعلم أن اللقاء ضد خصوم أقوياء، يجعلك تبتعد لفترة جيدة عن الحلبات، لأن الملاكم بحاجة إلى الراحة واستعادة طاقته، ونجلي لم يفهم ذلك حتى الآن، والجميع سيرى ما سيحدث معه خلال المواجهة ضد الروسي أرسلان بك محمدوف، ولن أحضرها أبداً، بعدما انتهت علاقتي به".