والد فيرستابن يحسم مستقبل نجله وسط شائعات في عالم فورمولا 1

- أعلن عن انتقال جيانبيرو لامبيازي، مهندس الحلبة في فريق ريد بول، إلى فريق مكلارين في 2028، مما أثار تكهنات حول مستقبل ماكس فيرستابن، لكن والده نفى أي دلالات مستقبلية على انتقاله. - أكد يوس فيرستابن أن قرار لامبيازي كان معروفاً منذ فترة، وأنه فرصة كبيرة له، مشيراً إلى أن ريد بول سيبحث عن بديل مناسب. - رغم الشائعات حول استياء ماكس من القوانين التقنية، أكد والده استقرار الأجواء، مع توقعات بتحسينات كبيرة في سيارة ريد بول في سباق جائزة ميامي الكبرى.

يسود الهدوء التام داخل محيط بطل العالم ماكس فيرستابن (28 عاماً) عقب الإعلان عن رحيل مهندس الحلبة في فريق ريد بول وأحد المقربين منه جيانبيرو لامبيازي، الذي سينتقل إلى فريق مكلارين نهاية عام 2027 للعمل إلى جانب مدير الفريق أندريا ستيلا ابتداءً من موسم 2028.

وكانت بعض وسائل الإعلام قد ذهبت إلى ربط هذه الخطوة بإمكانية تمهيدها لانتقال فيرستابن نفسه في عام 2029، خاصة أن عقده الحالي مع ريد بول يمتد حتى نهاية 2028، إلا أن والده يوس فيرستابن سارع إلى نفي هذه التكهنات، مؤكداً أن الأمر لا يحمل أي دلالات مستقبلية تتعلق بمسيرة نجله. وفي تصريحات أدلى بها لموقع رايس إكسبرس الهولندي الجمعة، أوضح فيرستابن الأب أن قرار لامبيازي كان معروفاً منذ مدة داخل الفريق، وقال: "كنا نعلم بالأمر منذ وقت طويل، ونعرف أيضاً متى سيحدث. لا يزال أمامنا ما بين عام ونصف عام إلى عامين للعمل معه، وهي فرصة كبيرة بالنسبة له، لذلك نتفهم قراره تماماً. بل شجعناه على استغلال هذه الفرصة إلى أقصى حد. بعد ذلك سيكون على ريد بول إيجاد البديل المناسب، وسنرى ما سيحدث".

وعن مستقبل ماكس في ظل الشائعات المتداولة في هولندا بشأن استيائه من القوانين التقنية الجديدة، حرص والده على توجيه رسالة طمأنة مؤكداً أن الأجواء مستقرة ولا تدعو إلى القلق. وقال في هذا السياق: "أعتقد أن الأمور تغيّرت داخل ريد بول. من المؤكد أنهم حققوا الكثير معاً بعد أربعة ألقاب عالمية، لكن القرار في النهاية يعود إلى ماكس. ومع ذلك، أعتقد ببساطة أنه سيواصل المسيرة". وفي عالم فورمولا 1 حيث تتغير المعطيات بسرعة كبيرة، قد تشهد المرحلة المقبلة تطورات إيجابية على مستوى الأداء. وتشير التوقعات إلى إمكانية ظهور نسخة مختلفة جذرياً من سيارة ريد بول في سباق جائزة ميامي الكبرى، مع تحسينات تشمل تقليل الوزن وزيادة القوة السفلية وتحسين السلوك الديناميكي، ما قد يعيد فيرستابن إلى دائرة المنافسة على منصات التتويج ويمنح الفريق دفعة معنوية جديدة في بقية الموسم.