16 نوفمبر 2025
والد عبد الله وزان يوجه نصيحته لنجله عبر "العربي الجديد"
تحدث الحسين وزان، والد نجم منتخب المغرب للناشئين عبد الله وزان (16 عاماً)، في حوار مع "العربي الجديد"، عن شعوره بوصول صغار "أسود الأطلس" إلى دور الـ16 في بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً، المقامة حالياً على ملاعب أكاديمية أسباير في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال الحسين وزان: "الحمد لله استطعنا حسم المواجهة الصعبة أمام أميركا، وتأهلنا لدور الـ16 في مونديال الناشئين، رغم الضغط الكبير الذي عشناه في المباراة. والأجواء رائعة جداً في الدوحة، لأنها المرة الأولى التي أزور فيها قطر، والأماكن جميلة للغاية، والناس لطفاء، وكل شيء جيد للغاية، ولا يمكن وصف شعوري بعد تسجيل نجلي عبد الله هدف التعادل أمام أميركا نهائياً، لأنني بكيت فرحاً".

وتابع: "كان عندي إحساس أن عبد الله وزان سيقوم بتسجيل هدف، لكن عندما سجلت أميركا ضدنا، دعوت ربي أن نفوز بهذه المباراة، وهو ما تحقق بركلات الجزاء، لكن الآن تنتظرنا مباراة صعبة للغاية ضد مالي، الذي سبق أن لعبنا ضده في كأس أفريقيا للناشئين، فهم يمتلكون قدرة بدنية هائلة، لكن أتوقع أن نواصل رحلتنا. وأحد أسباب نجاح الكرة المغربية هو الاستثمار الذي تقوم به الدولة، والاهتمام كثيراً بالمواهب".

وجه شيبو رسالته لمنتخب المغرب قبل مونديال الناشئين في قطر (العربي الجديد/Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

شيبو: هذه فرص تتويج منتخب المغرب بلقب مونديال الناشئين في قطر

وختم الحسين وزان حديثه: "لدينا بنية تحتية متطورة في المغرب، فقد أصبحنا عاصمة المواهب في العالم، والأندية لن تعود تبحث عن اللاعبين في أميركا اللاتينية، بل ستأتي إلى بلدنا، ورسالتي إلى عبد الله، التي لم أكشف عنها، هي أن عليه الاهتمام بتطوير عقليته الاحترافية، والمهارة الفنية التي يتمتع بها، وهذه رسالتي لجميع الأهالي الذين يريدون رؤية أولادهم لاعبين محترفين".ِ

تحدثت جماهير تونسية عن سبب وداع مونديال الناشئين (العربي الجديد/Getty)

رياضة

جماهير تونسية تدعم منتخب بلادها رغم وداع مونديال الناشئين

كشفت جماهير تونسية، في حديثها مع "العربي الجديد"، عن أسباب الخروج من بطولة مونديال الناشئين في قطر، عقب الخسارة أمام منتخب النمسا، بهدفين مقابل لا شيء

لاعب الوسط التونسي حزين بعد توقف حلم بلاده في مونديال الناشئين بقطر (جورج كودرون/ Getty)

رياضة

الشعباني: نسور قرطاج كانوا نداً قوياً والهفوات ساهمت في الخسارة

عبر لاعب منتخب تونس للناشئين لكرة القدم، محمد عزيز الشعباني، عن حزنه، بعد توقف الحلم التونسي عند دور الـ 32 في مسابقة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً

كشف النفاتي أسباب خروج تونس من مونديال الناشئين (العربي الجديد/Getty)

رياضة

النفاتي مدرب تونس يروي أسباب وداع مونديال الناشئين

تحدث مدرب منتخب تونس تحت 17 عاماً أمين النفاتي (41 عاماً) لوسائل الإعلام، بعد خروج صغار "نسور قرطاج" من بطولة مونديال الناشئين في قطر.

سيواجه منتخب المغرب نظيره المالي في الدور المقبل (العربي الجديد/Getty)

رياضة

باها يكشف سرّ تأهل ناشئي المغرب ويرفع سقف التحدي قبل لقاء مالي

حقق منتخب المغرب تحت 17 عاماً تأهلاً ثميناً إلى دور الـ16 من كأس العالم في قطر. وبعد المباراة، عبّر مدرب المنتخب نبيل باها عن رضاه الكبير بأداء لاعبيه.

مواهب المغرب يحتفلون بعد التأهل بمونديال الناشئين، 14 نوفمبر 2025 (جوريج كودرون/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

بلعروش حارس مرمى المغرب: هدفنا التتويج بمونديال الناشئين في قطر

سينر في ملعب إينالبي أرينا، 16 نوفمبر 2025 (كلايف برونسكيل/Getty)
التحديثات الحية
رياضات أخرى
مباشر

سينر يثأر من ألكاراز في نهاية الجولة الختامية لموسم التنس

صلاح وحكيمي في ملعب أنفيلد، 11 مارس 2025 (إد سايكس/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

صلاح وحكيمي ضمن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا