تحدث الحسين وزان، والد نجم منتخب المغرب للناشئين عبد الله وزان (16 عاماً)، في حوار مع "العربي الجديد"، عن شعوره بوصول صغار "أسود الأطلس" إلى دور الـ16 في بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً، المقامة حالياً على ملاعب أكاديمية أسباير في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال الحسين وزان: "الحمد لله استطعنا حسم المواجهة الصعبة أمام أميركا، وتأهلنا لدور الـ16 في مونديال الناشئين، رغم الضغط الكبير الذي عشناه في المباراة. والأجواء رائعة جداً في الدوحة، لأنها المرة الأولى التي أزور فيها قطر، والأماكن جميلة للغاية، والناس لطفاء، وكل شيء جيد للغاية، ولا يمكن وصف شعوري بعد تسجيل نجلي عبد الله هدف التعادل أمام أميركا نهائياً، لأنني بكيت فرحاً".

وتابع: "كان عندي إحساس أن عبد الله وزان سيقوم بتسجيل هدف، لكن عندما سجلت أميركا ضدنا، دعوت ربي أن نفوز بهذه المباراة، وهو ما تحقق بركلات الجزاء، لكن الآن تنتظرنا مباراة صعبة للغاية ضد مالي، الذي سبق أن لعبنا ضده في كأس أفريقيا للناشئين، فهم يمتلكون قدرة بدنية هائلة، لكن أتوقع أن نواصل رحلتنا. وأحد أسباب نجاح الكرة المغربية هو الاستثمار الذي تقوم به الدولة، والاهتمام كثيراً بالمواهب".

وختم الحسين وزان حديثه: "لدينا بنية تحتية متطورة في المغرب، فقد أصبحنا عاصمة المواهب في العالم، والأندية لن تعود تبحث عن اللاعبين في أميركا اللاتينية، بل ستأتي إلى بلدنا، ورسالتي إلى عبد الله، التي لم أكشف عنها، هي أن عليه الاهتمام بتطوير عقليته الاحترافية، والمهارة الفنية التي يتمتع بها، وهذه رسالتي لجميع الأهالي الذين يريدون رؤية أولادهم لاعبين محترفين".ِ