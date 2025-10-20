- أعرب رشيد باعوف عن سعادته بفوز منتخب المغرب للشباب بكأس العالم تحت 20 سنة، مشيداً بجهود الاتحاد والمدرب محمد وهبي في تحقيق انتصارات على منتخبات عالمية. - تحدث رشيد عن أداء ابنه إسماعيل في البطولة، مشيراً إلى دوره الأساسي في الدفاع وذكائه في اتخاذ القرارات، معبراً عن فخره بصفات ابنه المثابرة والتواضع. - أشار رشيد إلى عدم توقعه استدعاء إسماعيل لمنتخب أسود الأطلس حالياً، نظراً لاكتمال لائحة كأس أمم أفريقيا 2026، مؤكداً على أهمية الركائز الأساسية.

أعرب رشيد باعوف (49 عاماً)، والد نجم منتخب المغرب للشباب، إسماعيل باعوف (19 عاماً)، عن سعادته البالغة بالتتويج بلقب بطولة كأس العالم تحت 20 سنة، عقب الفوز على منتخب الأرجنتين بهدفين نظيفين في المباراة النهائية، فجر الاثنين، على ملعب ناسيونال خوليو مارتينيز برادانوس في سانتياغو التشيلية.

وقال رشيد باعوف في تصريح حصري لـ"العربي الجديد"، اليوم الاثنين، إن هذا الإنجاز التاريخي جاء نتيجة عمل متواصل من الاتحاد المغربي لكرة القدم منذ سنوات، وأيضاً لجهود المدرب محمد وهبي (48 عاماً)، وبقية جهازه الفني، وتابع: "نحن الآباء لا يسعنا سوى أن نكون فخورين برؤية أبنائنا أبطالاً للعالم تحت راية وطنهم المغرب. كانت لحظة استثنائية ستبقى في الذاكرة، امتزجت فيها الدموع بالفخر والاعتزاز بالانتماء، كيف لا يكون ذلك، ونحن صرنا أبطالاً للعالم؟".

وأشاد والد اسماعيل باعوف بالنهج التكتيكي الذي اعتمده المدرب محمد وهبي خلال نسخة تشيلي، وذكائه البارع في رسم الخطط وتنويعها من مباراة إلى أخرى، ما ساعده على تحقيق انتصارات متتالية على منتخبات عالمية من أوروبا وأميركا اللاتينية، مثل إسبانيا والبرازيل وأميركا وفرنسا والأرجنتين، وأضاف ذاكراً: "نجح المدرب محمد وهبي في إيصال رسالته منذ المباراة الأولى ضد إسبانيا، وترتكز على الانضباط التكتيكي واللعب بروح جماعية والإصرار على التتويج باللقب العالمي، بصرف النظر عن قوة المنتخبات المشاركة".

وحول أداء ابنه إسماعيل في بطولة العالم بتشيلي، قال رشيد باعوف: "أنا راض على الأداء الباهر الذي قدمه طوال المنافسات، التي عكست صورته الحقيقية في الحياة، فهو ذكي جداً، ومتزن في اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، لهذا كان عنصراً أساسياً في الخط الخلفي لمنتخب أشبال الأطلس".

وبصفته لاعباً محترفاً سابقاً في أندية بلجيكية أبرزها مولنبيك، كشف رشيد باعوف أنه لا يتردد في توجيه النصائح إلى ابنه بين الفينة والأخرى، خصوصاً في اتخاذ القرارات الحاسمة، وأردف قائلاً: "أنا فخور بابني، ليس فقط لما قدمه في مونديال الشباب، بل لأنه مثابر ومتواضع وهادئ، ويمتلك قوة ذهنية خارقة، لذا قاد دفاع منتخب المغرب بنجاح، ونتمنى أن يواصل على درب التألق واللمعان، ويحقق أهدافه التي يكافح لأجلها".

وعما إذا كانت تجربته لاعباً سابقاً في بلجيكا ساعدت ابنه على التألق، ردّ رشيد باعوف: "طبعاً، لأنني عارف بخبايا هذه اللعبة وخططها، وما ينبغي القيام به للاستمرار في العطاء والبروز. مكنتني هذه التجربة من مرافقة ابني إسماعيل طوال مسيرته الكروية، منذ أن كان صغيراً في سن الثامنة، قدمت له مجموعة من النصائح، من أبرزها ضرورة التحلي بالأخلاق العالية، واحترام المدربين، وتطبيق تعليماتهم، والانضباط داخل الميدان وخارجه، وعدم تخطي المراحل".

وبخصوص اهتمام المدير الفني لمنتخب أسود الأطلس، وليد الركراكي (50 عاماً)، بابنه إسماعيل، بعد أدائه اللافت في مونديال تشيلي، أكد رشيد باعوف أنه لا يتوقع المناداة عليه في هذا التوقيت بالذات، ولا يستعجل ذلك، بحكم اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا، التي يستضيفها المغرب ما بين 21 ديسمبر/كانون الأول و18 يناير/كانون الثاني من عام 2026، خصوصاً أن ملامح اللائحة النهائية اكتملت بنسبة كبيرة، كما أن المدرب وليد الركراكي يمتلك ركائز أساسية مجربة يتعين الاعتماد عليها في هذه البطولة الأفريقية القوية.