والد النجم البرازيلي إندريك ينتقد ريال مدريد: سلبوا منه متعة اللعب

- إندريك سعيد في ليون: والد إندريك يؤكد سعادة ابنه بعد انتقاله من ريال مدريد إلى ليون، حيث استعاد متعة اللعب ويقدم أداءً مميزًا في الموسم 2025-2026. - فرص المشاركة في كأس العالم: الأداء المتميز لإندريك مع ليون يعزز فرصه للمشاركة مع منتخب البرازيل في كأس العالم 2026، مع توقعات مرتفعة لاستمراره في هذا المستوى. - إحصائيات الموسم الحالي: إندريك سجل سبعة أهداف وصنع مثلها في 17 مباراة مع ليون، مقارنة بثلاث مباريات فقط دون أهداف أو تمريرات حاسمة مع ريال مدريد.

تحدث والد النجم البرازيلي، إندريك (19 سنة)، دوغلاس سوزا، في مقابلة خاصة مع موقع "إي أس بي أن" البرازيلي، عن مسيرة ابنه الحالية مع نادي ليون الفرنسي وفرصه في المشاركة مع منتخب البرازيل في بطولة كأس العالم 2026، وكذلك وجه انتقاداً لاذعاً لنادي ريال مدريد الإسباني.

وتحدث والد النجم البرازيلي إندريك عن شعور ابنه، بعد مغادرة نادي ريال مدريد الإسباني والانتقال إلى نادي ليون الفرنسي هذا الموسم 2025-2026، وقال في تصريحات نشرها موقع "إي أس بي أن" البرازيلي، السبت: "إندريك كان يقول دائماً إن ملعب كرة القدم هو مدينة الملاهي الخاصة به، ولكن مع فريق ريال مدريد، سلبوا منه متعة اللعب. هو سعيد جداً اليوم في ليون، وهذا أهم شيء بالنسبة لنا حالياً".

وأكد سوزا سعادة ابنه في تجربته الحالية مع نادي ليون الفرنسي بعد مغادرة ريال مدريد، مؤكداً أن هذا المستوى المُقدم حالياً، يرفع من حظوظه للمشاركة مع منتخب البرازيل في بطولة كأس العالم 2026 وقال: "التوقعات مرتفعة جداً حالياً، وإذا استمر بنفس هذا المستوى، يُمكنه المشاركة مع منتخب البرازيل في الأشهر المقبلة، والمشاركة ببطولة كأس العالم 2026". ويُعول إندريك حالياً على المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، ليكون ضمن البعثة التي ستُسافر إلى أميركا وكندا والمكسيك لخوض المونديال.

ويُقدم إندريك موسماً مُميزاً مع نادي ليون الفرنسي في موسم 2025-2026، إذ خاض 17 مباراة في بطولة الدوري والكأس والدوري الأوروبي، وسجل فيها سبعة أهداف وصنع مثلها، في حين أنه قبل مغادرته للنادي الملكي خاض ثلاث مباريات فقط ولم يُسجل أو يصنع أي هدف، وهو ما يؤكد نجاحه الكبير مع النادي الفرنسي منذ انتقاله في ميركاتو شتاء 2026.