والد ألكاراز يتدخل في أزمة المدرب بعد قرار إقالته

مدريد

العربي الجديد

26 ديسمبر 2025
ألكاراز مع والده في مدينة نيويورك، 8 سبتمبر 2025 (كلايف برونسكيل/Getty)
ألكاراز مع والده في نيويورك حاملاً كأس أميركا المفتوحة، 8 سبتمبر 2025 (Getty)
تدخل والد المصنف الأول عالمياً في التنس، الإسباني كارلوس ألكاراز (22 عاماً)، في أزمة إقالة المدرب خوان كارلوس فيريرو، الذي أشرف على تدريب الأخير لمدة سبع سنوات، وتحديداً عندما كان عمر اللاعب 15 عاماً، مؤكداً أن نجله لديه "الحق الكامل في إبداء رأيه".

ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية، يوم الخميس، عن كارلوس ألكاراز غونزاليس، قوله: "لقد شعر ابني بالألم الشديد، بسبب إقالة مدربه، لكنه متيقن بأن عليه اتخاذ هذه الخطوة، بسبب حاجته لها، لكنه لن يغلق الباب أمام خوان كارلوس فيريرو، الذي من الممكن أن يعود مرة أخرى للإشراف على المصنف الأول عالمياً في التنس، لكن نجلي يريد أن يصبح أفضل لاعب في تاريخ هذه اللعبة".

وتأتي تصريحات كارلوس ألكاراز غونزاليس، بعدما تحدّث خوان كارلوس فيريرو إلى وسائل الإعلام، عن أن هناك العديد من الأمور، التي اختلف فيها مع المصنف الأول عالمياً، لكنه لم يستطع الجلوس معه للحديث بشكل مفصّل، لأنّ "المقرّبين" من الإسباني تدخلوا بشكل مباشر، وأشاروا عليه بأنّ إقالة المدرب هي الحل المثالي، في إشارة واضحة إلى والده.

نجوم التنس انفصلوا عن مدربيهم (العربي الجديد/Getty)
رياضات أخرى
ألكاراز ينفصل عن مدربه... نجوم التنس على خطى أندية كرة القدم

وختمت الصحيفة تقريرها، بالإشارة إلى أنّ المدرب خوان كارلوس فيريرو استطاع صقل موهبة كارلوس ألكاراز، خلال السنوات الماضية، ونجح في جعل المصنف الأول عالمياً يحصد 24 لقباً، بما في ذلك ستة ألقاب في بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى، الأمر الذي جعله يحصد جائزة أفضل مدرب في رابطة محترفي التنس لهذا العام، إلا أن إقالته تعد المفاجأة، التي لم يتوقعها أشد المتشائمين.

