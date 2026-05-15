والدة مبابي في حالة هيستيريا والسبب صافرات الاستهجان ضد ابنها

شهدت مواجهة ريال مدريد وريال أوفييدو أمس الخميس صافرات استهجان ضد النجم الفرنسي كيليان مبابي (27 سنة)، بعد الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها هداف النادي الملكي مؤخراً بسبب تصرفاته الغريبة مع الفريق، ما دفع بوالدته التي كانت حاضرة في مدرجات ملعب سانتياغو برنابيو للرد على صافرات الاستهجان سريعاً.

وازدادت وضعية مبابي تعقيداً مع ريال مدريد، حين أطلقت جماهير النادي الملكي صافرات استهجان ضده في الفوز الهامشي على ضيفه ريال أوفييدو بهدفين نظيفين في المرحلة الـ36 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، إذ دخل الفرنسي في الشوط الثاني بديلاً، وتعرض لصافراتٍ كثيفة من المشجعين منذ خروجه للإحماء ثم عند دخوله أرض الملعب، ومع كل كرة لمسها بعد ذلك.

ودافعت والدة مبابي، هداف ريال مدريد هذا الموسم، فايزة العماري عن ابنها في لقطة رصدتها قناة "دازن" النسخة الإسبانية خلال حضورها في مدرجات ملعب سانتياغو برنابيو، حيثُ دخلت والدة الفرنسي في حالة من الهيستيريا والضحك رداً على صافرات الاستهجان التي أطلقها بعض مشجعي النادي الملكي في المدرجات، وكأنها تُشير إلى جميع من ينتقد مبابي بأنه يتصرف بطريقة خاطئة تجاه لاعب قدم الكثير للفريق وسجل العديد من الأهداف.

يُذكر أن مبابي تعرض لانتقادات كثيرة في الفترة الأخيرة بسبب مستواه المتواضع مع نادي ريال مدريد وعدم قدرته على مساعدة النادي الملكي في تحقيق الألقاب، خصوصاً أن هداف النادي الملكي أنهى موسمه الثاني توالياً من دون ألقاب، إذ خسر لقب الدوري أمام برشلونة في الليغا، وخسر لقب السوبر الإسباني أمام برشلونة بالخسارة (3-2)، كما خرج من دور الـ16 في بطولة كأس ملك إسبانيا أمام ألباسيتي (3-2)، وودع دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي أمام بايرن ميونخ الألماني.