والدة مبابي تحصد الملايين بسبب رواتبها.. هذه فصول القصة

- والدة كيليان مبابي، فايزة العماري، تجني ملايين اليوروهات من إدارة أعمال نجلها بعد انتقاله إلى ريال مدريد، حيث تحصل على رواتب تفوق العديد من لاعبي الفريق. - فايزة العماري تشرف على كل تفاصيل حياة مبابي المهنية، بما في ذلك ظهوره الإعلامي، وتختار المقابلات بعناية، مما يجعلها المدير المباشر له. - رغم الانتقادات من بعض النجوم السابقين، يثق مبابي بقدرة والدته على إدارة شؤونه، ويواصل الاعتماد عليها في تسيير أعماله.

أصبحت والدة النجم الفرنسي كيليان مبابي (27 عاماً)، فايزة العماري، تحصد الملايين من رواتبها التي تحصل عليها منذ انضمام نجلها إلى نادي ريال مدريد الإسباني، بعد رحيله عن فريقه السابق باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفية عام 2024.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أمس الاثنين، أن والدة كيليان مبابي تحصل على مجموع رواتب يبلغ نحو أربعة ملايين ونصف المليون يورو، صافية بعد خصم الضرائب المفروضة من قبل مصلحة الضرائب في المملكة، لكن ريال مدريد لا يدفع هذه المبالغ الضخمة، بل عبر دخل صاحب 27 عاماً، من خلال اتفاقيات وإدارة وتمثيل واستشارات خاصة للنجم الفرنسي. وأوضحت أن والدة كيليان مبابي تشرف على نجلها في كل شيء تقريباً، حتى إنها تتحكم في كيفية ظهوره عبر وسائل الإعلام، وتختار المقابلات التلفزية بعناية فائقة، بعد دراسة جميع الأسئلة، ومناقشتها مع مهاجم ريال مدريد، الذي يعتبر والدته عبارة مديره المباشر الذي يتحكّم في طريقة تسيير العمل على نحو مميّز.

وتابعت أن مجموع ما تحصل عليه والدة مبابي من رواتب سنوية يفوق رواتب العديد من لاعبي الفريق الأول لنادي ريال مدريد، إذ إنّها أعلى مما يحصل عليه كل من: الحارس الأوكراني أندري لونين، الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو، الإسباني راؤول أسينسيو، ومواطنيه فران غارسيا، وغونزالو غارسيا، الأمر الذي يُعد غريباً للغاية لقطاع كبير من جماهير الفريق الملكي.

وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن كيليان مبابي يثق بقدرة والدته على إدارة شؤون أعماله المتعلقة بكرة القدم، رغم الانتقادات التي لاحقته خلال الفترة الماضية من عدد لا بأس به من النجوم السابقين الذين طالبوا مهاجم ريال مدريد بضرورة الاعتماد على نفسه، والعيش منفصلاً عن عائلته التي تتحكم في كل شيء يخصّ صاحب الـ 27 عاماً.