- وسيم سلامة، موهبة باريس سان جيرمان، يلفت الأنظار في كأس العالم للناشئين بقطر بتسجيله هدفين في فوز تونس على فيجي، ويقدم أداءً مميزاً رغم الخسارة أمام الأرجنتين. - والدة سلامة تكشف عن دعمه وتشجيعه في المنزل، وتوجه شكراً للاتحاد التونسي لكرة القدم لدعمه المعنوي للناشئين، خاصة مع قدوم العديد منهم من بلدان مختلفة. - انضم سلامة متأخراً لمنتخب تونس بسبب رفض باريس سان جيرمان تحريره، ووقع مؤخراً على وثائق تبديل جنسيته الرياضية ليمثل تونس رسمياً.

حلّت والدة موهبة باريس سان جيرمان، وسيم سلامة (17 عاماً)، ضيفة على "العربي الجديد"، بعدما خطف نجلها الأنظار خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للناشئين المقامة حالياً في قطر على ملاعب أكاديمية التفوق الرياضي "أسباير زون"، وذلك بعدما سجل هدفين في فوز بلاده على فيجي، بستة أهداف نظيفة، الاثنين الماضي في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة، قبل أن يقدم أداءً طيباً رغم الخسارة أمام الأرجنتين في الجولة الثانية.

وكشفت والدة اللاعب الشاب عن شخصيته داخل المنزل وحبه لكرة القدم والرياضة، كما تحدثت عن كيفية تصرفها معه حين يعود إلى البيت في حال كان قد تلقى هزيمة مع المنتخب أو الفريق، والطريقة التي تحاول دعمه بها وتشجعيه للمضي قدماً نحو الأمام وعدم الاستسلام، لتوجّه أيضاً شكراً ورسالة إلى الاتحاد التونسي للعبة الذي يقدم المساندة المعنوية وعلى كل الصعد لنسور قرطاج الناشئين، خاصة أن العديد منهم جاء من بلدانٍ مختلفة.

وكان سلامة انضمّ في وقتٍ متأخر إلى مقر إقامة منتخب تونس للناشئين في الدوحة، فقد وصل قبل ثلاثة أيام فقط من بداية المنافسات، ولم يشارك في أي مباراة قبل ذلك مع الفريق، بسبب قرار ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي رفض تماماً تحريره عند بداية التحضيرات للبطولة، نظراً إلى أن مونديال الناشئين لا يدخل ضمن أيام التوقف الدولي، وهو الذي وقّع الشهر الماضي على وثائق تبديل جنسيته الرياضية، ليصبح رسمياً على ذمة منتخب تونس، بعدما لعب من قبل لفرنسا لفئة الناشئين.