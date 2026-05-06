واقعة فينيسيوس تُهدد حلم بريستياني بالمشاركة في كأس العالم

- قررت لجنة الانضباط في "فيفا" توسيع عقوبة لاعب بنفيكا، جيانلوكا بريستياني، لتشمل جميع المسابقات العالمية بسبب سلوك تمييزي، مع إيقافه ست مباريات، منها ثلاث مع وقف التنفيذ. - شدد رئيس "فيفا"، جياني إنفانتينو، على ضرورة اتخاذ قرارات صارمة لمواجهة العنصرية، مؤكداً على أهمية العقوبات كوسيلة ردع لمنع تكرار السلوكيات التمييزية. - خلال مباراة بنفيكا وريال مدريد، تم تفعيل بروتوكول مكافحة التمييز، وأعلن المجلس الدولي لكرة القدم عن تعديل يقضي بطرد مباشر لمن يغطي فمه أثناء توجيه إساءة تمييزية.

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، توسيع نطاق العقوبة المفروضة على لاعب بنفيكا، الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني (20 عاماً)، لتشمل جميع المسابقات على مستوى العالم، بعد أن كانت مقتصرة على البطولات الأوروبية بقرار من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وذلك على خلفية سلوك تمييز صدر منه خلال مباراة فريقه أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وكان يويفا قد عاقب بريستياني في أواخر شهر إبريل/نيسان الماضي بالإيقاف ست مباريات، على خلفية الواقعة التي تعود إلى 17 فبراير/شباط، خلال مباراة ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال، حين قام اللاعب بتغطية فمه بيده أثناء توجيه حديث إلى نجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور. وأبلغ الأخير حكم اللقاء بأن اللاعب الأرجنتيني نعته بلفظ عنصري، وهو ما نفاه بريستياني لاحقاً.

وأكد فيفا، اليوم الأربعاء، وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن قرار تعميم العقوبة جاء استجابة لطلب رسمي من يويفا، ووفقاً للمادة 70 من لائحة الانضباط الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، التي تتيح توسيع العقوبات القارية لتصبح سارية على مستوى عالمي. ومن أصل ست مباريات إيقاف، كان بريستياني قد نفّذ مباراة واحدة بالفعل، وذلك خلال لقاء الإياب أمام ريال مدريد في دوري الأبطال، الذي أُقيم على ملعب سانتياغو برنابيو في 25 فبراير. كما قرر يويفا تعليق تنفيذ ثلاث مباريات أخرى ضمن فترة اختبار تمتد لعامين، ما يعني أن العقوبة الفعلية المتبقية حالياً تقتصر على مباراتين.

وبناءً على قرار فيفا الجديد، فإن هاتين المباراتين ربما تحرمان اللاعب من المشاركة مع الأرجنتين في نهائيات كأس العالم المقبلة، في حال تم استدعاؤه من قبل المدرب ليونيل سكالوني. ومن المقرر أن يواجه منتخب الأرجنتين نظيره الجزائري يوم الثلاثاء 16 يونيو/حزيران في مدينة كانساس، قبل أن يلتقي منتخب النمسا في الـ22 من الشهر ذاته في دالاس، ومن ثم الأردن بعدها بستة أيام في تكساس.

وحينها، وتعليقاً على الحادثة، أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، أن أي لاعب يقوم بتغطية فمه خلال مشادات داخل أرض الملعب، إذا تبيّن أنه يوجه عبارات ذات طابع عنصري، يجب أن يتعرض للطرد المباشر دون تهاون. وقال إنفانتينو في مقابلة مع شبكة سكاي سبورتس البريطانية: "اللاعب الذي يغطي فمه أثناء توجيه كلام في لحظة احتكاك يجب أن يُفترض أنه قال شيئاً غير قانوني أو غير مقبول. إذا غطّى لاعب فمه وقال شيئاً يحمل طابعاً عنصرياً، فيجب طرده فوراً، لأنه لا يوجد سبب يدفعه لإخفاء ما يقوله إن كان طبيعياً". وشدد رئيس فيفا على أن مواجهة العنصرية تتطلب قرارات صارمة داخل الملعب، مؤكداً أن الهدف ليس فقط العقوبات، بل صنع رادع حقيقي يمنع تكرار هذه السلوكيات.

تفاصيل حادثة بريستياني وفينيسيوس

تعود تفاصيل الحادثة إلى المباراة التي أدارها الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسييه، حيث قام بتفعيل بروتوكول الاتحاد الأوروبي لمكافحة التمييز، ما أدى إلى إيقاف اللعب لنحو عشر دقائق. وجاء هذا الإجراء لعدم سماع الحكم أو أي من طاقمه للعبارة التي أُبلغ عنها. ووفق لوائح التحكيم، فإن ثبوت الإساءة كان سيستوجب الطرد المباشر، حسب المادة 12 من قوانين اللعبة الصادرة عن المجلس الدولي لكرة القدم.

واستُؤنفت المباراة لاحقاً في أجواء متوترة، وانتهت بفوز ريال مدريد بهدف دون مقابل، في لقاء شهد جدلاً واسعاً داخل الأوساط الكروية والإعلامية. وبعد أسابيع من الواقعة، نفى بريستياني في تصريحات إعلامية، أن يكون قد وجّه إساءة عنصرية إلى فينيسيوس، مؤكداً في مقابلة مع قناة تلفي الأرجنتينية، أنه استخدم لفظاً وصفه بأنه "شائع" في بلاده. وقال: "لم أكن عنصرياً ولن أكون أبداً. في الأرجنتين تُستخدم هذه الكلمات كإهانات عادية، مثل قول (جبان)"، على حد تعبيره.

ورغم ذلك، أنهى يويفا تحقيقه بفرض عقوبة الإيقاف ست مباريات بسبب "سلوك تمييزي"، مع تعليق نصفها لفترة اختبار، إضافة إلى إيقاف مؤقت سبقه ومنعه من المشاركة في لقاء الإياب أمام ريال مدريد. وفي تطور لاحق، أعلن المجلس الدولي لكرة القدم، يوم 28 إبريل/نيسان، عن قرار بالإجماع، يقضي باعتبار قيام أي لاعب بتغطية فمه أثناء توجيه إساءة تمييزية تصرفاً يستوجب الطرد المباشر. وأكد المجلس الدولي، أن هذا التعديل سيدخل حيّز التنفيذ بدءاً من كأس العالم المقبلة التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وأوضح المجلس في بيانه: "يحق لمنظم المسابقة، ووفق تقديره، إشهار البطاقة الحمراء بحق أي لاعب يقوم بتغطية فمه خلال مواجهة مع خصم، إذا اعتُبر ذلك محاولة لإخفاء سلوك تمييزي".