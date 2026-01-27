وارتون على رادار ليفربول.. والمشكلة تكمن في كريستال بالاس

- آدم وارتون، لاعب وسط كريستال بالاس البالغ من العمر 21 عامًا، يُبدي رغبة قوية في الانضمام إلى ليفربول، الذي يستعد لتقديم عرض لمدة خمس سنوات، وسط اهتمام من أندية كبرى مثل ريال مدريد وتشلسي ومانشستر يونايتد. - وارتون، الذي بدأ مسيرته في بلاكبيرن روفرز، تألق في كريستال بالاس بعد انتقاله في فبراير 2024 بصفقة قد تصل إلى 22 مليون جنيه إسترليني، وشارك في ثلاث مباريات دولية مع منتخب إنجلترا. - التفاوض مع كريستال بالاس قد يكون صعبًا، حيث تسعى الإدارة لرفع قيمة اللاعب إلى 100 مليون يورو، نظرًا لعقده الممتد حتى يونيو 2029.

يُبدي لاعب الوسط الإنكليزي آدم وارتون رغبةً كبيرةً في الانضمام إلى ليفربول، الذي بدوره يستعد لتقديم عرضٍ له لمدّة خمس سنوات، إذ يُعد اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً أحد أبرز نجوم كريستال بالاس، وقد أصبح حديث الساعة في سوق الانتقالات الشتوية حالياً، بعدما ارتبط اسمه على مدار أشهر بعدد من الأندية الكبرى في القارة العجوز على غرار ريال مدريد الإسباني، وتشلسي ومانشستر يونايتد الإنكليزيين.

وأفاد الصحافي نيكولو شيرا وكذلك موقع فيتشاخيس الإسباني، أمس الاثنين، بأنّ وارتون سيُرحّب بإمكانية انضمامه إلى نادي ليفربول الإنكليزي، الذي يبدو أنّه على استعدادٍ كبير لتقديم عرضٍ سريع له يضمن بقاءه على أقل تقدير في أنفيلد لمدّة خمس سنوات، لكن المرحلة الأولى قد لا تكون سهلة المنال، إذا إنّ التفاوض مع اللاعب سيُصبح أصعب للغاية حين ينتقل القرار الأخير إلى نادي كريستال بالاس، الذي لا ترغب إدارته في خسارة اللاعب بمبلغ مالي متوسط، بل سترفعه إلى 100 مليون يورو، لا سيما أنّ عقده يمتد لغاية يونيو/ حزيران عام 2029.

ولد آدم وارتون عام 2004 في مدينة بلاكبيرن، وهناك تربى في عائلته على الولاء لنادي بلاكبيرن روفرز، وحين كان في سنّ الرابعة حضر إلى الملعب بين الأطفال خلال مواجهة تشلسي، لينضمّ في 2010 إلى أكاديمية النادي، قبل توقيعه في فبراير/ شباط 2022 أول عقدٍ احترافي له مع النادي الأزرق والأبيض لمدة عامين ونصف مع خيار التمديد حتى عام 2025.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول عام 2022 خاض وراتون أول مباراة احترافية بعدما جرى اختياره ضمن التشكيلة الأساسية، وعاش لذة الانتصار برباعية نظيفة على حساب هارتلبول يونايتد خلال الدور الأول من كأس الرابطة الإنكليزية للمحترفين على ملعب إيوود بارك. وفي 27 أغسطس/ آب لمس لأول مرة عشب الدوري (تشامبيونشيب) خلال لقاء ستوك سيتي حين دخل بديلاً للاعب جوي رانكين-كوستيلو في الشوط الثاني، ثم حظي بعد أربعة أيام بفرصة خوض مباراة كاملة ضد بلاكبول وحصل على جائزة أفضل لاعب بالمباراة، بينما جاء هدفه الأول مع النادي يوم 22 أكتوبر/ تشرين الأول أمام بيرمنغهام سيتي.

ومطلع فبراير/ شباط 2024 التحق بصفوف كريستال بالاس في البريمييرليغ، وأشارت التقارير حينها إلى أنّ الصفقة ناهزت 18 مليون جنيه إسترليني مع إمكانية ارتفاعها إلى 22، وبعد تألقه في ملعب سيلهرست بارك، حظي بشرف تمثيل منتخب بلاده في ثلاث مباريات حتى اللحظة، وهو الذي يُعرف بذكائه الكروي وفهمه العميق لأفكار المدرّبين.