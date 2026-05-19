- يثير تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية مخاوف قبل كأس العالم 2026، مع استعداد المنتخب الكونغولي للإقامة في هيوستن، مما قد يؤثر على تنقل الجماهير والبعثة. - فرضت الولايات المتحدة قيوداً على السفر للقادمين من الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان، مع استمرار متابعة الوضع الصحي بالتنسيق مع الجهات المختصة. - رغم أن منظمة الصحة العالمية تعتبر التفشي حالة طوارئ صحية، إلا أنه لا يرتقي لمستوى الجائحة، مع تسجيل 246 حالة إصابة و80 وفاة محتملة.

يثير تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية مخاوف متزايدة قبل انطلاق كأس العالم 2026، في 11 يونيو/ حزيران المقبل، خاصة مع استعداد ممثل القارة الأفريقية، للإقامة والتدرب في مدينة هيوستن الأميركية خلال دور المجموعات من البطولة.

وفرضت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة قيوداً على سفر غير حاملي الجوازات الأميركية ممن زاروا جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الأيام الـ21 الماضية، إضافة إلى القادمين من أوغندا وجنوب السودان، بعد تسجيل إصابات بالفيروس في المنطقة.

وقد يلقي هذا الوضع بظلاله على المنتخب الكونغولي وجماهيره المتوقع سفرها إلى الولايات المتحدة لمتابعة البطولة، خصوصاً أن المنتخب اتّخذ من هيوستن مقراً له خلال الدور الأول، إذ سيتدرب في ملعب "سابركاتس" جنوب المدينة، بينما سيقيم اللاعبون في فندق قريب من مركز غاليريا التجاري.

وأكدت اللجنة المنظمة لكأس العالم في هيوستن أنها تتابع الوضع الصحي عن كثب بالتنسيق مع الجهات المختصة، وقالت في بيان رسمي الثلاثاء: "تتلقى اللجنة المنظمة لكأس العالم 2026 في هيوستن إحاطات من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وخبراء الصحة العامة والجهات الطبية المختصة بشأن تفشي الفيروس مؤخراً. وستلتزم اللجنة بتوجيهات وتوصيات السلطات الصحية مع استمرار الاستعدادات للبطولة".

بدوره، قال عميد الكلية الوطنية للطب الاستوائي بيتر هوتز، اليوم الاثنين، لصحيفة هيوستن كرونيكل اليومية بأنّه لا يشعر بالقلق من تفشي وباء إيبولا في هيوستن، مضيفاً "ليس من المستبعد ظهور حالة واحدة، ما قد يثير قلق الناس. بل قد ينتابهم الخوف حتى في حال عدم وجود أي حالة، أنا قلق بشأن مدى جاهزيتنا للطوارئ في حال حدوث أمر كهذا،

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن تفشّي المرض يُعد "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً"، لكنه لا يرتقي إلى مستوى الجائحة، في وقت سجلت فيه 246 حالة إصابة مشتبه بها و80 وفاة محتملة حتى الآن داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك تزامناً مع بداية مشوار المنتخب في كأس العالم يوم 17 يونيو بمواجهة البرتغال في هيوستن، فيما تتوقع اللجنة المنظمة وصول البعثة الكونغولية يومي 10 أو 11 يونيو، رغم عدم تحديد موعد رسمي ونهائي حتّى الآن.

يُذكر أنّ حظر السفر الصادر عن السلطات الصحية الأميركية يمتد لمدة 30 يوماً بموجب المادة 42، ما يعني سريانه حتى 17 يونيو، وهو ما يزيد الغموض بشأن إمكانية تنقل المشجعين أو بعض الأفراد المرتبطين بالمنتخب، بحسب ما ذكرت شبكة "houstonpublicmedia" الأميركية.

وكانت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية في البلاد قد أعلنت أن الخطر المباشر على عامة الأميركيين منخفض، مشيرة إلى مواصلة تقييم الوضع المتغير وإمكانية تعديل إجراءات الصحة العامة كلما توفرت معلومات إضافية.