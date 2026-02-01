هيغيتا يُعيد لقطة "العقرب" الشهيرة أمام ميسي

- أضاء الحارس الكولومبي رينيه هيغيتا الأضواء في مباراة ودية بين إنتر ميامي وأتلتيكو ناسيونال، حيث أعاد لقطة "العقرب" الشهيرة أمام ليونيل ميسي، مستعيداً ذكرى تصديه الاستعراضي في ويمبلي عام 1995. - انتهت المباراة بفوز إنتر ميامي 2-1، حيث سجل لويس سواريز هدف التعادل، وأهدى كيفن ريفيرو هدف الفوز بالخطأ في مرماه، ليحقق الفريق الأميركي فوزه الأول في فترة الإعداد. - تُعد "لقطة العقرب" علامة فارقة في مسيرة هيغيتا، الذي اشتهر بأسلوبه المتمرد ومهاراته الفريدة، مما جعله رمزاً للحراس غير التقليديين.

خطف الحارس الكولومبي التاريخي رينيه هيغيتا (59 عاماً)، اليوم الأحد، الأضواء خلال المباراة الودية التي جمعت نادي إنتر ميامي الأميركي بنظيره أتلتيكو ناسيونال، بعدما حضر في أرضية الملعب وأعاد أمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لقطة "العقرب" الشهيرة التي ارتبطت باسمه منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وجاء ظهور هيغيتا في ملعب أتاناسيو خيراردوت في مدينة ميديين، على هامش المواجهة التي انتهت بفوز إنتر ميامي (2-1)، ليعيد إلى الأذهان واحدة من أشهر لقطات حراسة المرمى في تاريخ اللعبة، حين تصدى بطريقة استعراضية لكرة بكعبيه على طريقة "لدغة العقرب" في مباراة ودية لمنتخب كولومبيا أمام إنكلترا على ملعب ويمبلي الشهير في العاصمة البريطانية لندن عام 1995.

وتحوّلت "لقطة العقرب" مع مرور السنوات إلى علامة فارقة وماركة مسجلة في مسيرة هيغيتا، الذي اشتهر بأسلوبه المجنون والغريب من خلال خروجه المتكرّر من منطقة الجزاء ومهاراته في اللعب بالقدمين، ليصبح رمزاً للحارس المتمّرد على الصورة التقليدية والمنطية لحماة عرين كرة القدم.

وبالعودة إلى المواجهة، فقد افتتح أتلتيكو ناسيونال التسجيل عبر الكولومبي خوان مانويل رينغيفو (د.25)، قبل أن يعادل المهاجم الأوروغوياني المخضرم، نجم برشلونة وليفربول سابقاً لويس سواريز النتيجة لإنتر ميامي عند الدقيقة 54، في حين شارك ميسي لمدّة 76 دقيقة قبل أن يغادر الملعب وسط تصفيق جماهيري كبير.

وفي الدقائق الأخيرة، أهدى لاعب ناسيونال، كيفن ريفيرو، هدف الفوز لإنتر ميامي بالخطأ في مرماه بعد هجمة قادها الشاب سانتياغو موراليس، ليحقق الفريق الأميركي فوزه الأول في فترة الإعداد للموسم الجديد، وهو الذي سيختتم تحضيراته بمباراتَين في الإكوادور خلال شهر مارس/ آذار المقبل أمام إنديبندينتي ديل فالي وبرشلونة غواياكيل.