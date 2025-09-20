هيرو نجم ميامي هيت يغيب عن بداية موسم دوري السلة الأميركية

- سيغيب تايلور هيرو، نجم ميامي هيت، عن بداية موسم 2025-2026 لدوري السلة الأميركية بسبب جراحة في كاحله الأيسر، مما يشكل ضربة قوية للفريق. - هيرو، الذي كان أفضل مسجل للفريق الموسم الماضي بمتوسط 23.9 نقطة، سيغيب لمدة تصل إلى ثمانية أسابيع، مما يؤثر على الأداء الهجومي للفريق. - رغم محاولات العلاج بالحقن، استمرت الآلام، مما استدعى الجراحة لتفادي مشكلات مستقبلية، ومن المتوقع أن يعود هيرو في نوفمبر.

سيغيب نجم فريق ميامي هيت، تايلور هيرو (25 سنة)، عن بداية الموسم الجديد لبطولة دوري السلة الأميركية 2025-2026، في ضربة قوية للفريق، وذلك بسبب تعرضه لإصابة قوية ستُبعده عن الملاعب لفترة، بانتظار اكتمال التعافي والعودة إلى الملاعب من جديد.

ووفقاً للتفاصيل التي نشرها نادي ميامي هيت الأميركي، السبت، سيغيب نجم الفريق، تايلور هيرو، عن انطلاق بطولة الدوري في الموسم الجديد، إثر خضوعه لجراحة في كاحله ستُبعده لفترة تصل إلى حوالى ثمانية أسابيع. وكان هيرو أفضل مسجل لهيت الموسم الماضي بمعدل 23.9 نقطة في المباراة الواحدة، 5.5 تمريرات حاسمة و5.2 متابعات، وحقق أفضل معدل تسديد في مسيرته بلغ 47.2 %. وذكر فريق ميامي هيت في بيان رسمي: "خضع اللاعب تايلور هيرو لجراحة لتخفيف متلازمة الاصطدام في كاحله الأيسر والتي تسبب ألماً وتيبساً في المفصل، وبحال غيابه ثمانية أسابيع، سيستهل هيرو موسمه في شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

وكان النادي ذكر أن اللاعب صاحب الـ25 سنة، شعر بالانزعاج في كاحله الأيسر خلال تمرين إعدادي للموسم، وتلقى حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية والكورتيزون على أمل تفادي الجراحة، لكن الآلام استمرت فتقرر إجراء الجراحة لتفادي مشكلات لاحقة. وعانى فريق ميامي هيت في الموسم الماضي كثيراً عندما غاب هيرو عنه بسبب الإصابة، إذ يُعد واحداً من أهم ركائز التشكيلة، ومن المتوقع أن يُعاني الفريق في بداية الموسم الجديد لدوري السلة الأميركية، وخصوصاً من الناحية الهجومية.