هيرنانديز يدافع عن نفسه بعد تهمة الاتجار بالبشر والعمل غير المعلن

- يواجه لوكاس هيرنانديز، مدافع باريس سان جيرمان، تهمة "الاتجار بالبشر والعمل غير القانوني" مع شريكته، بعد دعوى قضائية من عائلة كولومبية، مما أثار جدلاً واسعاً في الإعلام الفرنسي. - تراجع دور هيرنانديز في الفريق إلى لاعب احتياطي، وسط انتقادات لأدائه، لكنه لا يزال يحظى بثقة مدرب منتخب فرنسا، ديديه ديشان. - نفى هيرنانديز التهم، مؤكدًا أنه فتح بيته لأشخاص اعتبرهم أصدقاء، وأعرب عن خيبة أمله من استغلالهم لثقته.

يُواجه مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لوكاس هيرنانديز (29 عاماً) وشريكته، تهمة "الاتجار بالبشر والعمل غير القانوني"، من قبل عائلة كولومبية مُكوّنة من خمسة أفراد، ورُفعت دعوى قضائية في فرنسا، وفق ما نشره موقع أر.أم.سي الفرنسي، أمس الأربعاء، وتداول الملفَ عددٌ من الصحف والمواقع الفرنسية في الساعات الماضية.

ففيما لا يُقدم أفضل مستوياته على أرض الملعب مع باريس سان جيرمان، حيث تراجع دوره إلى لاعب احتياطي هذا الموسم، وجد لوكاس هيرنانديز نفسه متورطًا أيضًا في جدل كبير خارج الملعب بعد تداول القضية بشكل واسعٍ من قبل الإعلام الفرنسي. ووفقًا لمعلومات من مجلة "باريس ماتش"، فإن المدافع الفرنسي وزوجته هما موضوع دعوى قضائية تتعلق بالاتجار بالبشر والعمل غير القانوني، وفي حال إثبات التهمة، سيكون عرضة لعقوبات صارمة.

وأكدت محامية المدعين، لولا دوبوا، تقديم هذه الشكوى بتاريخ 14 يناير/ كانون الثاني، ولم يرد مكتب المدعي المالي في فرساي على طلبات التعليق الصادرة عن موقع أر.أم سي. وذكرت مجلة "باري ماتش" أن المقربين من لوكاس هيرنانديز يزعمون أنهم "مذهولون تمامًا" وغير مطلعين على الشكوى. ويُزعم أن لاعب كرة القدم وزوجته وظّفا زوجين وأطفالهما الثلاثة بين سبتمبر/ أيلول 2024 ونوفمبر/تشرين الثاني 2025 دون عقد عمل قانوني، في انتهاك لقوانين العمل. ووفقًا لمجلة "باري ماتش"، فقد شغل أفراد هذه العائلة الكولومبية وظائف مختلفة، من بينها حراس أمن، وعاملات نظافة، وطهاة، ومربيات.

وخرج اللاعب عن صمته مساء الأربعاء، ونشر بياناً للدفاع عن موقفه وشرح الصورة، وقال فيه: "لقد فتحنا بيوتنا وحياتنا لأشخاصٍ قدّموا أنفسهم أصدقاء، والتمسوا لطفنا، وحملنا لهم مودةً صادقة.. لقد ساعدناهم، ودعمناهم، وصدّقناهم عندما أكّدوا لنا أنهم بصدد تسوية أوضاعهم، لقد خُذلت هذه الثقة".

وتراجع حضور لوكاس هيرنانديز مع فريق باريس سان جيرمان، وسط انتقادات رافقت مستواه الفني في عديد المباريات، وخصوصاً في كأس العالم للأندية، وكان مرشحاً للرحيل عن النادي بسبب عدم قدرته على فرض نفسه أساسياً في خيارات المدرب لويس إنريكي، ورغم ذلك فإنه يُعتبر من بين الأسماء التي يثق بها مدرب منتخب فرنسا، ديديه ديشان.