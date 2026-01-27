هيث أسطورة إيفرتون... قصة عرض عمل وهمي انتهى باختطاف في المغرب

- تعرض أدريان هيث، مهاجم إيفرتون السابق، لعملية احتيال بعدما وقع ضحية وكيل أعمال مزيف قدم له عرضاً تدريبياً في السعودية، تضمن تذكرة سفر وحجز فندقي فاخر. - عند وصوله إلى المغرب، تعرض للاختطاف وطُلب منه دفع مبالغ مالية ضخمة، مما دفعه للصمت حول القضية التي كانت قيد التحقيق من قبل السلطات البريطانية والأمريكية. - أكدت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا التحقيق في اتحاد وهمي يعرض وظائف غير موجودة، مع تهديدات بالعنف وتحويل أموال، بينما يظل هيث متحفظاً على التفاصيل.

تعرض المهاجم الإنكليزي السابق، وأحد رموز نادي إيفرتون في ثمانينيات القرن الماضي، أدريان هيث (65 عاماً)، لعملية احتيال، بعدما وقع ضحية شخص ادّعى أنه وكيل أعمال، وقدم له عرضاً تدريبياً في السعودية. ووفق ما كُشف لاحقاً، فإن العرض تضمن تذكرة سفر بتاريخ 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وحجزاً في فندق خمس نجوم، إضافة إلى تواصل منظم وطبيعي، لم يثر أي شكوك في البداية.

وقال هيث في تصريحات لموقع ذا أثلتيك الأميركي في تقرير سابق: "كان الأمر أشبه بحلقة من مسلسل هوملاند". وتعود بداية القصة إلى صيف عام 2024، عندما تواصل معه وكيل مقيم في المملكة المتحدة، بعرض بدا في غاية المصداقية. من جانبها، أوضحت زوجته جين، للمصدر ذاته: "الإجراءات كانت مطابقة تماماً لما مرّ به في تجاربه السابقة عند انتقاله من إنكلترا إلى الولايات المتحدة، أو من أورلاندو إلى مينيسوتا. لم تكن هناك أي مؤشرات مقلقة، فقد تحدثا لساعات طويلة، وكان يرد على كل الأسئلة بثقة واطمئنان".

لكن عند وصوله إلى المغرب، التي كان من المفروض أن تكون محطة أولى لإنهاء التفاوضات، تغيّر السيناريو بالكامل، إذ تعرض هيث للاختطاف من قبل عدة أشخاص طالبوه بدفع مبالغ مالية. وقال أحد خاطفيه له بوضوح: "ستدرك سريعاً أن الأمور لن تسير كما كنت تتوقع. هكذا ستكون الأمور: سترسل لنا المال"، وبحسب رواية هيث، فإن المبلغ المطلوب تجاوز ستة أرقام. وخلال أسابيع طويلة، فضّل هيث التزام الصمت حيال ما جرى، ولم يكن على علم بالقضية سوى عدد محدود من المقربين منه، إضافة إلى نقابة مدربي الدوري الإنكليزي الممتاز. لاحقاً، تواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (أف بي أي) معه، بعدما كان يحقق في قضية مشابهة تعرّض لها مدرب آخر.

هذه القصة، التي تبدو أقرب إلى عمل خيالي، أكّدتها الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا (أن سي أي)، وجاء في بيان رسمي للوكالة: "يمكننا تأكيد أن عناصر من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة يحققون في بلاغات، تتعلق بما يسمى اتحاداً وهمياً للاعبي كرة القدم، كان يعرض وظائف غير موجودة على محترفين في المجال، ما أدى لاحقاً إلى تهديدات باستخدام العنف وعمليات تحويل أموال". وأضاف البيان: "لا تزال التحقيقات جارية، ولا يمكننا الكشف عن مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي". أما هيث، الذي نجا من الخداع ومن حالة الرعب التي عاشها، دون أن يكشف تفاصيل آخرى من أجل سرية التحقيقات، فينظر اليوم إلى ما حدث وكأنه أمر غير قابل للتصديق.