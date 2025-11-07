هيثم فاروق متفائل بالمنتخبات العربية في مونديال الناشئين: التنظيم القطري مفخرة لنا

07 نوفمبر 2025
هيثم فاروق يوجّه رسالة للاعبي منتخب مصر والمدرب أحمد الكاس
- عبّر هيثم فاروق عن فخره بانتصار منتخب مصر للناشئين في مونديال قطر، مشيراً إلى التحديات المقبلة أمام فنزويلا وإنكلترا، مع ثقته في اللاعبين والجهاز الفني لتحقيق التميز.
- قيّم فاروق أداء المنتخبات العربية، مشيداً بقطر وتونس والإمارات، ومتمنياً التوفيق للمغرب في المواجهات المقبلة، مؤكداً على وجود جيل عربي واعد يستحق الدعم.
- أشاد فاروق بالتنظيم المميز لقطر والحضور الجماهيري، متوقعاً زيادة الإقبال في المباريات المقبلة، ومؤكداً على الاحترافية العالية في تنظيم البطولة.

تحدّث لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق هيثم فاروق (54 عاماً)، في حوار مع "العربي الجديد"، عن انطلاقة "الفراعنة" في كأس العالم للناشئين بعد الفوز اللافت على هايتي (4-2)، كما تطرّق إلى أداء المنتخبات العربية المشاركة، وانطباعه بشأن تنظيم البطولة والحضور الجماهيري الذي رافق المباريات الأولى.

وفي معرض حديثه عن الانتصار الكبير الذي حققه منتخب مصر للناشئين في مونديال قطر، عبّر فاروق عن فخره بتلك البداية، مشيراً إلى أن ما ينتظر "الفراعنة الصغار" سيكون أكثر صعوبة في الجولات المقبلة، قائلاً: "مبروك لمنتخب مصر هذا الانتصار الكبير والمُستحَق. الأداء كان رائعاً، لكن القادم سيكون أصعب، خصوصاً أمام منتخبي فنزويلا وإنكلترا. لديّ ثقة كبيرة في اللاعبين والجهاز الفني بأن يواصلوا التميز ويقدّموا الأفضل في الأدوار المقبلة".

وانتقل الحديث مع هيثم فاروق إلى تقييمه لأداء المنتخبات العربية في الجولة الأولى من المونديال وإمكانية ذهابها بعيداً في المنافسة، فقال: "تابعت المنتخبات العربية باهتمام كبير. منتخب قطر قدّم أداءً مميزاً، ومنتخبا تونس والإمارات أظهرا شخصية قوية ومستوى مشرفاً. منتخب المغرب تعرّض للهزيمة، ونتمنى له التوفيق في المواجهات المقبلة. متفائل بالمنتخبات العربية. ما قدّمه شباب المغرب في مونديال تحت 20 عاماً منح الجميع الأمل بأنه قادر على المنافسة في البطولات. لدينا جيل عربي واعد يستحق الدعم، وأتمنى أن نرى أكثر من منتخب عربي في الأدوار المتقدمة".

المساكني من نجوم كرة القدم التونسية (العربي الجديد/فيسبوك/Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

المساكني يلهم لاعبي تونس بمونديال الناشئين في قطر

وختم فاروق حديثه بالإشادة بالتنظيم المميز لقطر والحضور الجماهيري، مشيراً إلى أن البطولة جاءت انعكاساً لقدرات عربية كبيرة في التنظيم الرياضي، قائلاً: "الحضور الجماهيري كان جيداً في البداية، وأتوقع أن يزداد في المباراة المنتظرة لمنتخب مصر أمام فنزويلا، يوم الجمعة، خاصة مع تزايد الحماسة بعد الفوز الأول. ومع تقدم الأدوار، بالتأكيد سيكون الإقبال أكبر. التنظيم رائع بكل المقاييس، وقطر لم تترك شيئاً للصدفة، كل شيء يسير باحترافية عالية. نحن العرب نفخر بهذا التنظيم".

