هيثم جميل على أعتاب العودة إلى منتخب سورية لكرة السلة

- يتجه الاتحاد السوري لكرة السلة لتعيين هيثم جميل مدرباً للمنتخب الأول خلفاً للأميركي جوزيف جوي ستيبينغ، استعداداً لتصفيات كأس العالم في فبراير القادم، مع تعيين عبود شكور وأشرف دركزللي كمساعدين له. - اختيار هيثم جميل يأتي لتصحيح الأخطاء السابقة، حيث يمتلك خبرة طويلة وقدرة على قيادة الفريق للتأهل، بعد أن ساهم في وصول المنتخب إلى بطولة كأس آسيا القادمة. - بدأ جميل مسيرته التدريبية في 1994، وحقق نجاحات مع فرق الكرامة والجيش والوحدة، كما درب منتخبات الناشئين والشباب، محققاً مراكز متقدمة في البطولات الآسيوية.

يتجه الاتحاد السوري لكرة السلة إلى منح المدرب هيثم جميل (58 عاماً)، فرصة تولي مهمة الجهاز الفني للمنتخب الأول خلفاً للأميركي جوزيف جوي ستيبينغ (63 عاماً)، قبل انطلاق مرحلة التصفيات في شهر فبراير/شباط القادم، المؤهلة إلى بطولة كأس العالم، وفق معلومات حصل عليها "العربي الجديد"، اليوم الخميس.

وبحسب مصدر مقرب من الاتحاد السوري لكرة السلة، رفض ذكر اسمه، فإن التوجه العام في الفترة الحالية هو منح الثقة للمدرب هيثم جميل حتى يتولى مهمة الإشراف على الجهاز الفني للمنتخب الأول، مع وضع كلّ من: عبود شكور وأشرف دركزللي مساعدين لجميل، الذي يمتلك خبرة طويلة في هذه الرياضة.

وأوضح المصدر أن سبب اختيار هيثم جميل من أجل تولي مهمة الإشراف على تدريب منتخب سورية لكرة القدم يعود إلى رغبة القائمين على الرياضة في البلاد في تصحيح جميع الأخطاء التي نتجت عن منح الأميركي جوزيف جوي ستيبينغ الفرصة لتولي الجهاز الفني، بالإضافة إلى أن جميل لديه المقدرة على قيادة الفريق للتأهل إلى كأس العالم القادمة، وبخاصة أنّه كان سبباً في وصول المنتخب إلى بطولة كأس آسيا القادمة.

وبدأ هيثم جميل التدريب في عام 1994 بالمدارس الصيفية لنادي الوحدة، وفي موسم 1996-1997، كانت أول تجربة له مع فريق شباب الوحدة، واستطاع تحسين مركزه من السابع إلى الرابع في مرحلة الإياب، لكنه في موسم 1997-1998، تسلّم تدريب فريق الوحدة للناشئات، وحقق معه لقب الدوري، وكانت أول بطولة شخصية له، ولأول مرة في تاريخ سلة السيدات ظفرت دمشق بهذه البطولة من حلب.

وتنقّل هيثم جميل بعدها بين فرق الكرامة والجيش والوحدة للرجال، وحقق معها مراكز متقدمة في بطولة الدوري، ليتم تعيينه مساعداً لمدرب منتخب الرجال لكرة السلة من عام 2006 إلى 2010، كما عمل مدرباً لمنتخب سورية للناشئين، وحقق معه مركز ثالث غرب آسيا والمركز السابع في بطولة كأس آسيا، وأيضاً عمل مدرباً لمنتخب سورية للشباب، وحقق معه المركز التاسع على مستوى آسيا.

وفي موسم 2016-2017، استطاع هيثم جميل خطف لقب الدوري مع نادي الجيش، بعدما كان الفريق يقبع في مراكز متأخرة طيلة ذلك الموسم، لكنه حقق انتفاضة في الجزء الأخير من الموسم وحصد التاج المحلي، إلا أنه تعرّض لظلمٍ في عهد النظام الساقط عندما طُرد من تدريب المنتخب في إحدى المرات، وساهم في تهميشه لسنوات طويلة، لفتح المجال أمام التعاقد مع مدربين أجانب عاشوا الفشل لاحقاً في جميع التجارب التي خاضوها مع المنتخب.