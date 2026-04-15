- أعلن نادي إنتر ميامي تعيين المدرب الأرجنتيني غييرمو هويوس كمدير فني جديد للفريق، خلفاً لخافيير ماسكيرانو، بعد أداء متباين في الدوري الأميركي وكأس أبطال الكونكاكاف. - يتمتع هويوس بعلاقة مميزة مع ليونيل ميسي، حيث أشاد بموهبته منذ أن كان ميسي في أكاديمية لا ماسيا، واصفاً إياه بأنه الأقرب لمارادونا، مما يعكس تأثيره الكبير في مسيرة ميسي. - العلاقة بين هويوس وميسي تمتد لسنوات، حيث وصف هويوس ميسي بأنه لاعب استثنائي وهادئ خارج الملعب، مما يعزز من استمرارية التعاون بينهما.

أعلن نادي إنتر ميامي الأميركي، اليوم الأربعاء، تعيين المدرب الأرجنتيني غييرمو هويوس (62 عاماً)، في منصب المدير الفني الجديد للفريق، خلفاً لمواطنه خافيير ماسكيرانو، الذي أعلن النادي رحيله عن منصبه، أمس الثلاثاء.

وحقق إنتر ميامي ثلاثة انتصارات مقابل تعادل واحد وثلاث هزائم، ويحتل المركز الثالث في القسم الشرقي للدوري الأميركي، لكنه تعثر في كأس أبطال الكونكاكاف في وقت سابق من هذا العام، وهي البطولة التي أبرم النادي عدة صفقات خصيصاً للمنافسة على لقبها. ويتمتع هويوس بعلاقة مميزة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (38 عاماً)، حيث قال عنه المدرب قبل بروز "البولغا" على الساحة العالمية: "لقد لعبت مع دييغو، وليونيل هو الأقرب لما رأيته له، سيكون مثل مارادونا"، وذلك خلال مقابلة مع قناة نادي برشلونة التلفزيونية، عقب إحدى مباريات التحضير لفريق الشباب عام 2003.

وجاءت تصريحات هويوس في وقت كان فيه ميسي يبلغ من العمر 17 عاماً، ولفت الأنظار بقوة داخل أكاديمية لا ماسيا، حيث كان يُصنف إحدى أبرز المواهب الصاعدة في النادي الكتالوني، قبل أن يبدأ رحلة صعوده التاريخية داخل أسوار الفريق. وأوضح تقرير لصحيفة سبورت الإسبانية، أن ميسي كان قد بدأ ذلك الموسم مع فريق الشباب الثاني تحت قيادة هويوس، بعدما صعد من فئة الناشئين، في ظل اهتمام كبير من الجهاز الفني بالنادي، إلا أن مستواه اللافت دفع سريعاً إلى تصعيده بين مختلف فرق الفئات العمرية خلال فترة قصيرة، نظراً لتأثيره الكبير داخل الملعب.

وأشار هويوس، الذي سبق له اللعب في الأرجنتين إلى جانب عدد من الأندية، بينها بوكا جونيورز وتاليريس، إلى أنه تعرّف من قرب إلى قدرات ميسي خلال إحدى البطولات الودية في إيطاليا، مؤكداً أنه لمس منذ البداية لاعباً "غير عادي" يتمتع بموهبة فطرية استثنائية. وخلال تلك المرحلة، كان جيل 1987 في برشلونة يضم أسماءً بارزة مثل سيسك فابريغاس وجيرارد بيكيه، قبل أن تتفرع مساراتهم بين الفريق الأول وأندية أوروبية أخرى، فيما واصل ميسي تسلق الدرجات داخل النادي الكتالوني بسرعة لافتة.

وبحسب التقرير، فإن العلاقة بين هويوس وميسي كانت مميزة على المستوى الإنساني، حيث وصف المدرب الأرجنتيني اللاعب الشاب بأنه هادئ خارج الملعب، لكنه يتحول إلى لاعب استثنائي بمجرد دخوله أرضية الميدان، مع قدرة على صناعة الفارق بشكل مبكر رغم صغر سنه. واختتم التقرير بالإشارة إلى أن هويوس عاد للعمل مجدداً مع ميسي في مرحلة مختلفة من مسيرته الاحترافية، في إشارة إلى استمرار العلاقة بين الطرفين بعد سنوات طويلة من تلك البدايات، التي شهدت أولى ملامح الأسطورة الأرجنتينية داخل أكاديمية لا ماسيا.