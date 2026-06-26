- تغلّب منتخب هولندا على تونس 3-1، ليحتل صدارة المجموعة السادسة في كأس العالم 2026 برصيد 7 نقاط، بينما ودّعت تونس البطولة بعد ثلاث هزائم متتالية. - شهدت المباراة تسجيل هدف مبكر لهولندا بعد خطأ من قائد تونس، وتأكيد هشاشة الدفاع التونسي بخسائر كبيرة أمام السويد واليابان، رغم تقليص تونس الفارق بهدف. - تأهلت هولندا لمواجهة المغرب في الدور المقبل، بينما ستلعب البرازيل ضد اليابان، وجنوب أفريقيا ضد كندا، والولايات المتحدة ضد البوسنة والهرسك.

تغلّب منتخب هولندا على تونس بنتيجة 3-1، الجمعة، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة في كأس العالم 2026، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، فيما ودّع "نسور قرطاج" البطولة من دون أي نقطة، بعد ثلاث هزائم متتالية عكست مشاركتهم الضعيفة في هذه النسخة.

وسجل منتخب هولندا هدفاً مبكراً بعد خطأ من قائد منتخب تونس إلياس السخيري، الذي غالط حارسه أيمن دحمان، قبل أن يضيف المنتخب "البرتقالي" الهدف الثاني سريعاً عبر براين بروبي. وأكدت البداية الصعبة هشاشة الدفاع التونسي في هذه البطولة، بعد الخسارة أمام السويد 0-5 واليابان 0-4. وفي الشوط الثاني، قلص حازم المستوري الفارق لمنتخب تونس، قبل أن يرد فان هيكي بالهدف الثالث في مرمى دحمان.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة نفسها، حسم التعادل (1-1) مواجهة اليابان والسويد، وهي نتيجة منحت الوصافة للمنتخب الياباني برصيد 5 نقاط، فيما أنهت السويد الدور الأول في المركز الثالث بأربع نقاط. وضمن المنتخب السويدي بدوره التأهل إلى الدور الثاني ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، مستفيداً من فوزه العريض على تونس في الجولة الأولى، رغم خسارته أمام هولندا في الجولة الثانية.

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وفي نهاية منافسات المجموعة السادسة، تأكد رسمياً أن منتخب هولندا سيواجه نظيره المنتخب المغربي في الدور المقبل يوم 30 يونيو/حزيران في الساعة الرابعة فجراً بتوقيت القدس المحتلة، بعدما حلت المغرب في المركز الثاني في مجموعتها، وهي مواجهة ستشهد تنافساً قوياً بين المنتخبين اللذين يملكان عدداً كبيراً من النجوم، في حين سيلعب منتخب البرازيل ضد اليابان في مباراة تبدو فيها فرض البرازيل كبيرة للتأهل، يوم 29 يونيو، كما ستواجه جنوب أفريقيا منتخب كندا يوم 28 يونيو، وتلعب الولايات المتحدة مع البوسنة والهرسك يوم 2 يوليو/تموز المقبل، وهي المواجهات التي عرفت حتى الساعة.