هولندا تهزم السويد بخماسية في مونديال 2026

- أظهر منتخب هولندا قوته الهجومية بفوز كبير على السويد 5-1 في الجولة الثانية للمجموعة السادسة بكأس العالم 2026، بقيادة المدرب رونالد كومان، حيث سجل بريان بروبي وكودي جاكبو هدفين لكل منهما. - تألق حارس هولندا بارت فيربروغين بتصدياته الحاسمة، بينما سجل أنتوني إيلانغا هدف السويد الوحيد، ليحسم كريسينسيو سامرفيل النتيجة بهدف خامس لهولندا، مما جعلها تتصدر المجموعة برصيد أربع نقاط. - اقتربت هولندا من التأهل لدور الـ32، حيث تنتظرها مواجهة حاسمة ضد تونس، بينما تواجه السويد اليابان لتحديد المتأهلين.

استعرض منتخب هولندا قوته الهجومية الضاربة أمام السويد، بعدما نجح في تحقيق انتصار عريض بخمسة أهداف مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة، التي تضم أيضاً تونس واليابان في بطولة كأس العالم 2026 المقامة حالياً في أميركا وكندا والمكسيك.

وظهر إصرار منتخب هولندا بقيادة مدربه رونالد كومان على عدم الوقوع في الأخطاء التي ظهرت خلال المواجهة أمام اليابان التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، بعدما استطاع نجم نادي سندرلاند الإنكليزي بريان بروبي تسجيل هدفين متتاليين في شباك حارس منتخب السويد في الدقيقتين الخامسة والت17، لينجح "الطواحين" في حسم الشوط الأول لصالحهم بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، لم يتراجع نجوم منتخب هولندا إلى مناطقهم الدفاعية نهائياً، بل واصلوا رحلة الضغط التي جعلت المهاجم كودي جاكبو يحرز هدفين متتاليين أيضاً في الدقيقتين الـ47 والـ54، فيما اعتمد منتخب السويد على إطلاق التسديدات القوية من خارج منطقة الجزاء عبر ياسين العياري، الذي واجه حارس مرمى "الطواحين"، بارت فيربروغين، الذي خطف الأنظار إليه بفضل التصديات الحاسمة التي قام بها.

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ونجح أنتوني إيلانغا في تسجيل الهدف الوحيد لصالح منتخب السويد في الدقيقة الـ59 من عمر الشوط الأول، فيما استطاع كريسينسيو سامرفيل إحراز الهدف الخامس لصالح منتخب هولندا، الذي حسم النتيجة بخمسة أهداف مقابل هدف، وليخطف ثلاث نقاط ثمينة جعلته يتربع على عرش المجموعة السادسة برصيد أربع نقاط، في حين تجمد رصيد السويد عند ثلاث نقاط.

واقترب منتخب هولندا من حجز مكانه في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، حيث بقي أمام كتيبة المدرب رونالد كومان مواجهة صعبة ضد نظيره التونسي في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة، فيما سيلعب منتخب السويد ضد اليابان، الأمر الذي سيجعل جميع الخيارات مفتوحة، من أجل تحديد هوية صاحبي المركزين الأول والثاني وربما أفضل ثالث.