- أثار مدرب جنوب أفريقيا، هوغو بروس، جدلاً بتصريحاته حول ركلة جزاء مصر في كأس أمم أفريقيا، مما دفع المنتخب المصري لتكذيبه ونفي الرواية بشكل قاطع، مشيرين إلى سوء فهم محتمل من بروس. - خلال مؤتمر صحافي، انتقد بروس التنظيم في المغرب، مشيراً إلى مشاكل التنقل بين الفندق وملعب التدريب، بينما أشاد الجميع بالتنظيم، مما أثار تساؤلات حول نواياه. - يستعد بروس لمواجهة الكاميرون، مؤكداً أن المباراة ليست للثأر من إقالته السابقة، بل للفوز كمدرب لجنوب أفريقيا، مشيداً بقوة الفريق الكاميروني.

برز مدرب منتخب جنوب أفريقيا، البلجيكي هوغو بروس (73 عاماً)، بتصريحاته المثيرة، منذ بداية كأس أمم أفريقيا في المغرب، بعدما أثار جدلاً في بداية البطولة بتصريح قال فيه إن نجم منتخب مصر محمد صلاح اعترف له في نهاية المواجهة بين المنتخبين، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، بأن ركلة الجزاء، التي منحت مصر انتصارًا ضمن لها التأهل، لم تكن سليمة، وهو تصريح جرى تداوله بشكلٍ كبيرٍ للغاية.

ودفع التصريح منتخب مصر إلى تكذيب هوغو بروس وكشف الحقيقة، إذ أكد الجانب المصري أنّ ما ورد على لسان المدرب البلجيكي لم يكن صحيحاً، نافياً هذه الرواية بشكل قاطعٍ، ولم يعلق بعد ذلك هوغو بروس على الحادثة، ما يؤكد أنّه قد يكون أساء فهم كلمات قائد منتخب مصر، ولم يكن على ما يبدو يتوقع رداً سريعاً من الجانب المصري، الذي رفض التشكيك في انتصاره الحاسم.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقده يوم السبت، قبل مواجهة الكاميرون في ثمن النهائي، اختار هوغو بروس التركيز على مسائل تهم الجانب التنظيمي أكثر من الحديث عن المباراة. وقال بهذا الخصوص في تصريحات نقلها موقع ويست فرانس الفرنسي: "أولاً، أنا غيرُ راضٍ عن النشاط اليومي، نستغرق 45 دقيقة للوصول من مقرّ إقامتنا إلى ملعب التدريب. يوم الجمعة، أضعنا ثلاث ساعات: 45 دقيقة للذهاب في الحافلة، وساعة و15 دقيقة تدريباً، و45 دقيقة أخرى للعودة. هذا الأمر لا يُرضيني، خاصةً أننا، بحسب معلوماتي، سنتدرب مع الكاميرون في معسكر المغرب، منافسنا القادم. لا أفهم كيف يُمكن لكأس الأمم الأفريقية أن تقبل بهذا".

وكان هوغو بروس المدرب الوحيد، الذي تحدث عن مشكلات التنقل من الفندق إلى ملعب التدريبات، في وقت أجمع فيه كلّ المشاركين على أن المغرب كسب رهان التنظيم بشكل كبير للغاية، كما أن تصريحه الأخير يحمل إشارات بأن المغرب تعمد اختيار ملعب التدريبات الحالي لإرهاق المنتخبين في التنقل.

ويستعد هوغو بروس لمواجهة منتخب الكاميرون، الذي قاده إلى حصد اللقب في نسخة 2017 في الغابون، ولكن تمّت إقالته لاحقاً، بسبب الفشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم، ولكنه ظهر غير مهتم بقرار إقالته السابق. وقال في تصريحات نقلها موقع أفريك فوت: "المباراة ستكون بين جنوب أفريقيا والكاميرون، وليست بين هوغو بروس والكاميرون. لماذا أسعى للثأر؟ لمجرد أن عقدي لم يُجدد في نهاية مدته؟ أعرف ما حدث حينها، ولماذا أُقلت من مهامي. لقد مرّت سبع أو ثماني سنوات. لماذا أرغب في الفوز على الكاميرون، لأنهم طردوني؟ أريد فقط الفوز على الكاميرون لأنني أدرب جنوب أفريقيا. لا مجال للانتقام. إنهم فريق جيد جداً، شاب، مقاتل، يتمتع بعقلية جيدة. سيتعين علينا أن نكون في أفضل حالاتنا للفوز عليهم".