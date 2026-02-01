هورنتس يتابع عودته القوية ويسقط سبيرز بحضور ويمبانياما

- حقق فريق شارلوت هورنتس انتصاره السادس توالياً في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بفوزه على سان أنتونيو سبيرز 111-106، بفضل تألق موسى دياباتيه وبراندون ميلر وكولين سيكستون، مما رفع الفريق إلى المركز الثامن في الترتيب العام. - قاد جويل إمبيد فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز للفوز على نيو أورليانز بيليكانز 124-114 بتسجيله 40 نقطة، رغم إيقاف بول جورج 25 مباراة، ليحتل سيكسرز المركز السادس في المنطقة الشرقية. - فاز إنديانا بايسرز على أتلانتا هوكس 129-124 بفضل تألق أندرو نيبارد وباسكال سياكام، بينما تغلب مينيسوتا تمبروولفز على ممفيس غريزليز 131-114، وانتصر هيوستن روكتس على دالاس مافريكس 111-107.

حقّق فريق شارلوت هورنتس الانتصار السادس توالياً في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ليُتابع عودته القوية بعد المعاناة في الفترة السابقة، وذلك بعدما حقق الانتصار على حساب سان أنتونيو سبيرز بنتيجة 111-106 اليوم الأحد، في مباراة استطاع خلالها الحدّ من خطورة العملاق الفرنسي فيكتور ويمبانياما الذي اكتفى بتسجيل 16 نقطة وتمريرة حاسمة واحدة وثماني متابعات.

وتألق لدى الفريق الفائز الفرنسي الآخر موسى دياباتيه الذي سجل 12 نقطة مع 10 متابعات وست تمريرات حاسمة، بينما أضاف زميله براندون ميلر مستوى طيباً للغاية بإحرازه 26، إلى جانب 21 نقطة لكولين سيكستون، و16 للاعب لاميلو بول مع ثماني متابعات ومثلها تمريرات حاسمة، ليترتقي هورنتس الذي كان مرشحاً لاحتلال المركز الأخير بسبب صغر سنّ لاعبيه إلى المرتبة الثامنة في الترتيب العام.

وفي لقاء آخر، قاد الكاميروني جويل إمبيد فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسر للفوز على نيو أورليانز بيليكانز بنتيجة 124-114 بعد تسجيله 40 نقطة مع 11 متابعة، وذلك بعد ساعات من إيقاف نجم الفريق الآخر بول جورج 25 مباراة بسبب مخالفته برنامج مكافحة المنشطات في الدوري في الوقت الذي أضاف فيه كيلي أوبري جونيور 19 نقطة و10 متابعات، وتايريس ماكسي 18 نقطة، ليؤمن سيكسرز بذلك المركز السادس في المنطقة الشرقية.

وأخيراً، فاز إنديانا بايسرز على أتلانتا هوكس 129-124 بفضل تألق الثلاثي أندرو نيبارد (26 نقطة) والكاميروني باسكال سياكام (25) وآرون نيسميث (23)، كما تغلب مينيسوتا تمبروولفز على ممفيس غريزليز 131-114، بفضل 33 نقطة لأنتوني إدواردز و27 لجوليوس راندل، بينما انتصر هيوستن روكتس على دالاس مافريكس 111-107، بعد تألق أيمن طومسون بـ21 نقطة.