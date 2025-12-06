هنّا شميتز.. العقل المدبر الذي صنع هيمنة فيرستابن مع ريد بول

- برزت المهندسة البريطانية هنّا شميتز كعقل مدبّر لاستراتيجيات فريق ريد بول في فورمولا 1، حيث قادت ماكس فيرستابن إلى هيمنة تاريخية على بطولة العالم منذ توليها منصب رئيسة قسم الاستراتيجية في 2021. - تتخذ شميتز قرارات حاسمة في ثوانٍ معدودة تحت ضغط هائل، مثل تحديد مواعيد التوقف واختيار الإطارات، مما جعلها أحد الأعمدة الأساسية في نجاحات ريد بول. - بدأت شميتز مسيرتها في ريد بول عام 2009، وتدرجت في المناصب حتى أصبحت المهندسة الرئيسية للاستراتيجية، مسهمةً في جميع ألقاب الفريق.

برز اسم المهندسة البريطانية هنّا شميتز (40 عاماً)، بقوة في السنوات الأخيرة داخل عالم فورمولا 1، بعد أن تحولت من متدرّبة شابة في فريق ريد بول عام 2009، إلى العقل المدبّر لاستراتيجيات السباق التي قادت ماكس فيرستابن إلى هيمنة تاريخية على بطولة العالم. ومع تولّيها منصب رئيسة قسم الاستراتيجية عام 2021، بدأت مرحلة ذهبية للفريق النمساوي، توَّج خلالها فيرستابن بجميع ألقاب السائقين منذ ذلك الحين، ما جعل شميتز أحد أهم العناصر الخفية في نجاحات ريد بول.

وبحسب تقرير موقع قناة تي واي سي الأرجنتينية، فمن أجل تكريم عملها المميز، اختيرت شميتز للصعود إلى منصة التتويج مع فيرستابن ممثلةً للفريق، خلال سباق جائزة قطر. وتتولى شميتز خلال كل سباق، سلسلة معقدة من القرارات الدقيقة، من تحديد مواعيد التوقف واختيار الإطارات، إلى توقيت زيادة السرعة، أو تهدئة الوتيرة، وحتى إدارة التعاون بين السائقين، ذلك في ثوانٍ معدودة وتحت ضغط هائل.

وبالتعاون مع فريقها، تقوم شميتز بتحليل آلاف البيانات والمحاكاة في اللحظة نفسها، اعتماداً على معلومات ضخمة تصلها من غرفة عمليات الفريق في ميلتون كينز، التي تُقارن تقنياً بمراكز تحكم ناسا. ورغم هذا الدعم، يقع اتخاذ القرار النهائي دائماً على عاتقها وحدها. وقد جعلتها حُسن قراراتها ودقتها واحدة من الأعمدة الأساسية في نجاحات ريد بول الأخيرة. فقد شاركت في جميع ألقاب الفريق، وعملت مع سيباستيان فيتيل، مارك ويبر، دانيال ريكياردو، وماكس فيرستابن.

وكان تأثير شميتز حاسماً في مناسبات لا تُنسى، ففي أبو ظبي 2021، أمرت بإدخال فيرستابن إلى الصيانة قبل النهاية، ليحصل على إطارات جديدة ويهزم هاميلتون في اللفة الأخيرة ويحصد اللقب. وفي هنغاريا 2022، اختارت استراتيجية انطلاق بإطارات لينة بدلاً من القاسية، ما سمح لفيرستابن-المنطلق من المركز العاشر- بشق طريقه نحو الفوز. وكانت انطلاقتها الكبرى نحو الشهرة في جائزة البرازيل 2019، حين طلبت من فيرستابن التوقف للمرة الثالثة، رغم خسارته للمركز الأول لصالح هاميلتون، لكن حساباتها أثبتت صحتها، ومنحت الهولندي الفوز في إنترلاغوس.

وبدأت شميتز مسيرتها في ريد بول عام 2009 متدربةً في قسم النمذجة والمحاكاة. وبعد عام ونصف عام ترقّت إلى مهندسة استراتيجية أولى، قبل أن تمنحها قدراتها وتميزها، منصب المهندسة الرئيسية للاستراتيجية في 2021. ومنذ ذلك العام، فاز فيرستابن بجميع بطولات العالم للسائقين، ويستعد لمحاولة إضافة اللقب الخامس، يوم الأحد المقبل في أبو ظبي.