هنري يُهاجم كريستيانو رونالدو بسبب مباراة الكونغو

- انتقد تييري هنري أداء كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية في كأس العالم 2026، حيث لم يسجل رونالدو أي هدف وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، مما خيب آمال المنتخب البرتغالي في بداية البطولة. - أشار هنري إلى أن تركيز رونالدو على التسجيل الشخصي أثر سلباً على أداء الفريق، مؤكداً أن الأهم هو تسجيل الفريق ككل وليس اللاعب الفردي، مما جعل من السهل على المدافعين إيقافه. - شدد هنري على ضرورة تحسين أداء رونالدو في المباريات القادمة ضد أوزبكستان وكولومبيا لتجنب الخروج المبكر من البطولة، خاصة وأن هذه قد تكون آخر مشاركة لرونالدو في المونديال.

هاجم نجم كرة القدم الفرنسية السابق تييري هنري (48 سنة)، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (41 سنة)، بعد المستوى المتواضع الذي قدمه أمام منتخب الكونغو الديمقراطية في افتتاح مشوار المنتخب البرتغالي في بطولة كأس العالم 2026.

وقدم كريستيانو رونالدو مستوى متواضعاً في مواجهة الكونغو الديمقراطية، فلم يُسدد سوى ثلاث تسديدات وجميعها كانت خارج المرمى، فيما انتهت المواجهة بالتعادل (1-1)، في نتيجة مُخيبة للآمال، إذ كان منتخب البرتغال يطمح لتحقيق الفوز في أول مباراة في مونديال 2026، وتسجيل انطلاقة قوية تضعه من بين أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

وهاجم هنري رونالدو خلال ظهوره في استديو تحليلي خاص على قناة فوكس سبورت، أمس الأربعاء وقال: "الأهم ليس أن تُسجل أنت بل الفريق. كان يريد التسجيل بشدة وكان يضع نفسه في طريق برونو فيرنانديز، وبالنسبة للمدافعين سيكون من السهل جداً تغطية وقطع الكرة من أمام لاعبين يتمركزان في الموقع نفسه، هذه وجهة نظري، الفريق يجب أن يُسجل وليس أنت".

كما انتقد هنري بناء منتخب حول نجم كبير واحد، وقال: "فشل كريستيانو رونالدو في إسكات الانتقادات بمستوى مهزوز في كأس العالم. طغى أداء ليونيل ميسي الرائع على النجم البرتغالي صاحب الـ41 سنة بشكل واضح. النجم الأرجنتيني صنع المُتعة في أميركا، بينما صاحب الـ41 سنة، هناك تساؤلات كبيرة حول مستواه. ظهوره الأول كان مخيباً للآمال حقاً".

يُذكر أن منتخب البرتغال سيخوض مباراتين في المجموعة الـ11 أمام أوزبكستان ثم كولومبيا، ويتعين عليه تحقيق نتائج جيدة في المباراتين من أجل تجنب الخروج المُبكر من دور المجموعات، وعلى كريستيانو رونالدو أن يظهر بمستوى أقوى وأفضل بغية تجنب الخروج القاسي المُبكر أيضاً في النسخة الأخيرة ربما للدون في المونديال.