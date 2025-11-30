هنري يُقلّل من قيمة الدوري الألماني: لا يرقى لمستوى البريمييرليغ

- أشعل تيري هنري الجدل بتصريحاته حول الفجوة بين الدوري الألماني والبريمييرليغ، مشيراً إلى أن الدوري الألماني لا يرقى لمستوى نظيره الإنجليزي من حيث الجودة الفردية والنسق الجماعي. - أكد هنري أن اللاعبين الذين يتألقون في ألمانيا قد يواجهون صعوبة في النجاح بإنجلترا بسبب الضغط البدني وسرعة اللعب، مستشهداً بأمثلة مثل فلوريان فيرتز وتشافي سيمونز. - أثارت تصريحات هنري نقاشاً واسعاً بين محللي كرة القدم في أوروبا، حيث انقسمت الآراء بين من يعتبر تقييمه قاسياً ومن يراه يعكس واقع المنافسة.

أشعل تيري هنري (48 عاماً) الجدل مجدداً بعدما قلّل من قيمة الدوري الألماني، إذ أكد أنّه لا يرقى لمستوى البريمييرليغ، سواء من ناحية الجودة الفردية أو النسق الجماعي، وأثار النجم الفرنسي السابق نقاشاً واسعاً في أوروبا بعد تصريحات لاذعة كشف فيها رؤيته للفجوة بين البوندسليغا والدوري الإنكليزي الممتاز.

واستعاد هنري تجربته الطويلة في الملاعب ليقارن بين الإيقاعين، إذ اعتبر في حديث خاص لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، السبت، أنّ اللاعب الذي يتألق في ألمانيا لا يضمن بالضرورة النجاح في إنكلترا، كما أشار إلى أنّ بعض المواهب اللامعة تعاني فور انتقالها إلى البريمييرليغ بسبب الضغط البدني وسرعة اللعب. وضرب أسطورة أرسنال السابق مثالاً بفلوريان فيرتز، الذي لم يقدّم مع ليفربول المستوى الذي اشتهر به بقميص باير ليفركوزن.

وفسّر هنري رأيه حين قال: "في البوندسليغا، يستطيع اللاعب صنع فرص عديدة والتقدّم بالكرة بسهولة أكبر، بينما يلاحقك اللاعبون في البريمييرليغ في كل متر"، واعتبر أنّ نجاح المواهب في ألمانيا يعتمد غالباً على المساحات المتاحة داخل الميدان، بينما يختفي ذلك الامتياز أمام الضغط العالي والرقابة الفردية القاسية في إنكلترا.

وأضاف هنري ذاكراً: "كرة القدم الحديثة تعاني من تراجع في صنع الفرص، ويعود هذا إلى طريقة لعب الفرق الكبرى التي تعتمد على تكتل دفاعي منخفض يقلّل المساحات ويقيّد حرية لاعبين مثل فيرتز وتشافي سيمونز. المدربون يحتاجون إلى منح اللاعبين الشباب فرصة أكبر للمراوغة والمخاطرة، لأن الإبداع لا ينمو من دون أخطاء".

واستعرض النجم الفرنسي أمثلة أخرى لتعزيز رأيه، قائلاً: "تشافي سيمونز ظهر بشكل أفضل خلال فترة وجوده في لايبزيغ، لكنه لم يحافظ على النسق نفسه في تجربته مع توتنهام". واعتبر هنري أنّ انتقال اللاعبين من بطولة سهلة على المستوى التكتيكي إلى بطولة أكثر صرامة يجعل الفجوة واضحة للجماهير والنقاد.

وأشعل هنري بتصريحاته موجة نقاش بين محللي كرة القدم في أوروبا، إذ يرى البعض أنّ تقييمه قاسٍ، بينما يعتبر آخرون أنّه يعكس واقع المنافسة في القارة. وتواصل تصريحات النجم الفرنسي إثارة ردات فعل متباينة، خصوصاً أنّها تضع البوندسليغا أمام سؤال صريح حول قدرته على مجاراة مستوى البريمييرليغ خلال السنوات المقبلة.