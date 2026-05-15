- تستعد نيويورك لاستضافة مونديال 2026 بنشر مجسمات لأساطير كأس العالم، ومن بينهم تييري هنري، الذي أثار مجسمه جدلاً كبيراً. - يعارض بعض الأمريكيين من أصول أيرلندية وضع مجسم هنري بسبب لمسة يده الشهيرة في مباراة فرنسا ضد أيرلندا عام 2009، والتي حرمت أيرلندا من التأهل لمونديال 2010. - رغم اعتذار هنري، إلا أن الحادثة لا تزال تثير استياء المشجعين الأيرلنديين، مما يجعل وضع المجسم في نيويورك مستفزاً لهم.

تتحضر مدينة نيويورك لاستضافة مونديال 2026 بعد أقل من شهر من الآن، ومن الأفكار التحضيرية على الأرض، كان بناء ونشر مجسمات خاصة بأساطير لعبوا في كأس العالم تاريخياً في شوارع المدينة، ومن بين الأساطير، الفرنسي تييري هنري الذي أثار مُجسمه جدلاً كبيراً.

ويواجه مشروع وضع مُجسم تييري هنري المقترح إلى جانب مجسمات بعض أساطير كأس العالم معارضة كبيرة في مدينة نيويورك، وتحديداً من بعض الأميركيين من أصول أيرلندية، وفقاً لما نشره موقع راديو "آر إم سي" الفرنسي الخميس، وذلك على خلفية لمسة يد النجم الفرنسي مع منتخب بلاده ضد منتخب أيرلندا في عام 2009، والذي يبدو أن هؤلاء المشجعين لم ينسَوا هذه الحادثة حتى الآن.

ففي تاريخ 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2009، أقصى منتخب فرنسا منافسه منتخب أيرلندا من سباق التأهل لبطولة كأس العالم 2010 في الأشواط الإضافية من تلك المواجهة، بهدف سجله ويليام غالاس بتمريرة من تييري هنري عبر اليد، ليؤمن منتخب "الديوك" تأهله لبطولة كأس العالم في جنوب أفريقيا، بسبب هذا الهدف الذي أثار جدلاً كبيراً آنذاك.

كرة عالمية هنري ينتقد قمة أتلتيكو وأرسنال: كنا على القمر وعدنا إلى الأرض

ورغم أن هنري اعتذر عن لمسة اليد بعد مدة، إلا أن الجمهور الأيرلندي لم ينسَ هذه اللقطة أبداً، وبعد 17 سنة من هذه اللقطة المثيرة للجدل، عادت إلى الأذهان لمسة يد هنري ولكن بطريقة دراماتيكية من خلال التحضيرات الخاصة بمونديال 2026، قبل أقل من شهر على انطلاق البطولة، إذ بدأت ولاية نيويورك في نشر مجسمات خاصة بأساطير بطولة كأس العالم على تقاطعات الطرق داخل المدينة لتكريمهم.

وبحسب المعلومات التي نشرها موقع راديو "آر إم سي" الفرنسي، هناك استياء كبير من المشجعين الأمريكيين أيرلنديي الأصل الذين اعتبروا أن وضع مُجسم خاص لهنري في تقاطع شوارع قريب من أحياء سكنية يشكلون فيها أكثرية من أصول أيرلندية فكرة سيئة جداً، واعتبروها مستفزة جداً نظراً إلى ما فعله بمنتخب بلدهم قبل سنوات وحرمهم من التأهل لمونديال 2010 بسبب لمسة يد غير قانونية.