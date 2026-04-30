- انتقد تييري هنري أداء مباراة أتلتيكو مدريد وأرسنال في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، واصفاً إياها بالباھتة والمملة مقارنة بمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ المثيرة. - أشار هنري إلى ضعف أداء قائد أرسنال، مارتن أوديغارد، لافتاً إلى غياب الطاقة والقيادة في لحظات حاسمة، مما أثر على أداء الفريق. - أرسنال يحتاج للفوز على أتلتيكو مدريد في ملعب الإمارات للتأهل للنهائي، بينما التعادل يأخذ المباراة لأشواط إضافية، والخسارة تعني الإقصاء.

انتقد أسطورة كرة القدم الفرنسية، تييري هنري (48 سنة)، قمة أتلتيكو مدريد وأرسنال التي جمعتهما مساء الأربعاء، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بالتعادل (1-1)، معتبراً أنها لم ترقَ إلى مستوى التوقعات، خاصة عند مقارنتها بالمواجهة المثيرة التي جمعت باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ، التي شهدت مهرجاناً تهديفياً لافتاً.

ولم يتأخر هنري في التعبير عن خيبة أمله، إذ وصف اللقاء بأنه باهت وممل قائلاً في تصريحات خلال الاستوديو التحليلي الخاص بقناة "سي بي سي": "بالأمس كنا على القمر، واليوم عدنا إلى الأرض. فيلم ممل للغاية مقارنة بالفيلم الكلاسيكي الذي شاهدناه بالأمس"، في إشارة واضحة إلى الفارق الكبير بين الإيقاع والإثارة بين المباراتين.

وامتد انتقاد النجم الفرنسي إلى أداء قائد أرسنال، النرويجي، مارتن أوديغارد، بعد المستوى المتواضع الذي قدمه أمام أتلتيكو مدريد، وقال: "لم نرَ طاقة، أو حضوراً قيادياً غندما احتاجه الفريق، القائد يجب أن يكون أول من يرفع نسق الأداء ويقود المجموعة، لكن ذلك لم يحدث."

وأضاف المهاجم الفرنسي، أسطورة نادي أرسنال السابق، تييري هنري، ذاكراً في حديثه: "أين الحماس والنار؟ أين العقلية في الملعب في مرحلة يُنافس فيها الفريق على لقبي الدوري الإنكليزي والوصول إلى المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا"؟

يُذكر أن أرسنال بحاجة لتحقيق الفوز على أرض ملعب الإمارات يوم الثلاثاء المقبل أمام أتلتيكو مدريد بأي نتيجة، من أجل التأهل إلى المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، في حين أن التعادل بأي نتيجة يأخذ المواجهة إلى أشواط إضافية ثم ركلات جزاء من أجل الحسم، أما خسارة فريق المدفعجية فستعني الإقصاء من البطولة.