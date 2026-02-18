هنري وفرديناند يقفان في صف فينيسيوس.. انتقادات لاذعة لبريستياني

- تعرض فينيسيوس جونيور لإهانات عنصرية خلال مباراة ريال مدريد ضد بنفيكا، حيث اتهم جيانلوكا بريستياني بنعته بالقرد، مما أثار ردود فعل واسعة من شخصيات رياضية بارزة. - تيري هنري أعرب عن دعمه لفينيسيوس وطالب بريستياني بتقديم تفسيرات، مشيرًا إلى تواصله مع كيليان مبابي للحصول على تفاصيل إضافية حول الحادثة. - انتقد لويزاو بيان بنفيكا الذي حاول حماية بريستياني، بينما دعا ميكا ريتشاردز الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات حازمة ضد العنصرية في الملاعب.

تواصلت ردات الفعل في قضية الإهانات العنصرية المزعومة التي تعرّض لها لاعب ريال مدريد الإسباني، النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال مباراة بنفيكا البرتغالي في ملحق ذهاب دوري أبطال أوروبا المؤهل إلى دور الـ16، بعدما أكد جناح الميرنغي أنّ الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني نعته بالقرد خمس مرات عقب إخفاء فمه بقميصه خلال المواجهة التي انتهت بانتصار النادي الملكي بهدفٍ دون مقابل على ملعب النور في لشبونة.

ونشر المدافع الإنكيزي السابق، أسطورة مانشستر يونايتد، والمعلق الرياضي الحالي في التلفزيون البريطاني ريو فرديناند مقطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي دافع خلاله عن لاعب ريال مدريد. وقال في هذا الصدد: "هل يجب لوم فينيسيوس؟ ألا يحق له الاحتفال بهذه الطريقة؟ ما هذا؟ هذا غير مقبول. كرة القدم رياضة جميلة. على سبيل المثال، لماذا نحب روجيه ميلا؟ لأنه كان يحتفل مع جماهيره. إنهم يحاولون سرقة جمال هذه الرياضة منا. تجب معاقبة هؤلاء الحثالة، هؤلاء الجرذان الذين يدلون بتلك التعليقات العنصرية. لا يجب أن نحميهم، خاصة عندما صرح زميله كيليان مبابي بأنه سمع ذلك. لا يُغطي المرء فمه إلا إذا كان يُخفي شيئًا. إنه أمر مقزز. كيف يُمكن تبرير مثل هذه الإهانات رداً على طريقة احتفال؟ الآن أريد أن أرى كيف ستتعامل السلطات مع الأمر".

من جانبه، تفاعل لاعب برشلونة السابق وأرسنال، النجم المتوج بكأس العالم 1998 تيري هنري مع الحادثة، وقال خلال تعليقه على المباراة عبر شبكة "سي بي إس": "لا أحب ريال مدريد، لكنني اليوم مدريدي، ما رأيناه هو شيء لا نريد رؤيته أبداً، ولا يهمني القميص الذي يرتديه فينيسيوس. لقد سمعت بعض الناس يقولون إن هذا الأمر يحدث له دائماً، ومن يهتم بذلك؟". واعترف هنري أنّه اتصل بمواطنه مبابي لمعرفة كافة التفاصيل وعلّق حول ذلك: "لدينا جميعاً احترام كبير لبنفيكا، لكن ذلك الشخص (جيانلوكا بريستياني) عليه تقديم تفسيرات. لقد قالها كيليان مبابي، لا يمكنه الخروج والقول لم أقل شيئاً. لماذا تغطي فمك إذن؟ لقد اتصلت بمبابي لأعرف ما قاله ذلك الشخص. على بريستياني إظهار معدنه كرجل وأن يقول بالضبط ما قاله لفينيسيوس".

وختم النجم الفرنسي الذي كان يُعتبر واحداً من أفضل اللاعبين في العالم سابقاً: "أشعر تماماً بما يمر به فينيسيوس. لقد حدث لي ذلك مرات عديدة عندما كنت لاعباً. هناك أوقات تشعر فيها أنك وحيد لأنها كلمتك ضد كلمته، ولأننا لا نعرف ما قاله، لقد وضع القميص على فمه. من الواضح أن الأمر مريب، لأنّه لا يريد أن يرى الناس ما قاله. الآن دعونا نرى أي نوع من الرجال هو، ليخبرنا بما قاله".

أما المدافع البرازيلي لويزاو السابق الذي لعب مع بنفيكا من عام 2003 إلى غاية 2018 فقد دان بيان بنفيكا الذي حاول من خلاله حماية اللاعب الأرجنتيني: "هذا القميص عظيمٌ جداً، أنا أعشق بنفيكا، إنه جزء لا يتجزأ مني، يجب أن تكون جديراً بارتداء هذا الشعار التاريخي. هذا الكلام يزيد الأمر سوءًا لأنّه كذب، كرة القدم تُحسم بالعزيمة والإصرار. نعم، كان هذا تصرفاً عنصرياً، وأنا أشعر بالخجل من ذلك". وتابع، رداً على بعض المشجعين: "أنا أدافع عن النادي ولدي خبرة طويلة، وأعرف ما أتحدث عنه. لا أحكم على أحد. أقول فقط إن بنفيكا أكبر من أن يُزجّ به في مثل هذه الأمور، سواء كانت صحيحة أم لا. رغم أنني، من خلال خبرتي، أعرف الحقيقة".

وننتقل إلى ظهير مانشستر سيتي سابقاً ميكا ريتشاردز الذي سار على خطى هنري أيضاً وقال: "بريستياني جبان. جبان بكل معنى الكلمة. لن يعرف أحد ما قاله، إلا هو وفينيسيوس جونيور. لكن أن يغطي فمه بقميصه، ثم نناقش الآن ما إذا كان قد قال ذلك أم لا، ردة فعل فينيسيوس تُظهر أنّ الأمر خطير. في تلك اللحظة، تشعر بالشفقة على فينيسيوس جونيور، وردة فعل الجمهور، أن يتعرض لكل هذه الإساءة. أريد أن أرى ما سيفعله تشيفرين وكبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حيال هذا الأمر. جميعهم يرفعون شعارات، لكن ماذا سيفعلون حيال هذا؟ هناك الكثير من "المتظاهرين" في كرة القدم. أنا لا أحب ريال مدريد، لكنني مدريديستا هذه الليلة. لا ينبغي أن يكون لقميص فينيسيوس جونيور أي تأثير هنا".