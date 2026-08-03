هندرسون .. من إصابة غريبة في كأس العالم إلى التوقيع مع تشلسي

- جوردان هندرسون، لاعب الوسط الإنكليزي، تعرض لإصابة غريبة في كأس العالم 2026، حيث كسر ذراعه أثناء الاحتفال بفوز إنكلترا على المكسيك، مما أدى إلى نهاية مبكرة لمشاركته في البطولة. - بعد تعافيه من الإصابة، انضم هندرسون إلى تشلسي بعقد لمدة عامين، معبراً عن حماسه للانضمام إلى النادي اللندني، مشيداً بجودة اللاعبين والمدرب ورغبة الملّاك في تحقيق النجاح. - هندرسون، الذي لعب 91 مباراة دولية، سبق أن أحرز الدوري الإنكليزي ودوري الأبطال مع ليفربول، وانتقل بين عدة أندية قبل العودة إلى الدوري الإنكليزي عبر بوابة برنتفورد.

عاش لاعب الوسط الإنكليزي جوردان هندرسون (36 عاماً)، لحظات فارقة في مسيرته خلال الأسابيع الأخيرة الماضية، فقد تعرض لإصابة غريبة في كأس العالم 2026، قبل أن يقرر تشلسي التعاقد مع لاعب الوسط المخضرم لمدة عامين قادماً من جاره برنتفورد، وفقاً لما أعلنه عاشر ترتيب الدوري الإنكليزي لكرة القدم في الموسم الماضي، الاثنين. وأحرز اللاعب لقب الدوري الإنكليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا مع ليفربول، وغادر ملعب أنفيلد إلى الاتفاق السعودي عام 2023، قبل الانتقال إلى أياكس الهولندي بعد ستة أشهر، وعاد إلى "البريمييرليغ" العام الماضي من بوابة برنتفورد بتوقيعه عقداً لمدة عامين.

إصابة غريبة في المونديال

وخاض هندرسون 91 مباراة دولية مع منتخب إنكلترا، وكان ضمن قائمة "الأسود الثلاثة" في كأس العالم 2026، لكنه لعب دقائق معدودة فقط قبل تعرُّضه لكسر في ذراعه لاحقاً خلال البطولة إثر سقوط غريب أثناء محاولته القفز فوق حاجز إعلاني، عقب الفوز المثير على المكسيك بنتيجة 3-2 في دور الـ16، عندما حاول تجاوز اللوحات الإعلانية أثناء الاحتفال مع الجماهير، لكنه فقد توازنه وسقط بقوة على ذراعه.

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وأصيب اللاعب المخضرم بكسر خطير وفقاً للفحوصات الطبية، ما دفعه لإجراء تدخل جراحي معلناً نهاية مشواره في المونديال بشكل مبكر، لكنه عاد بعد أقل من شهر من مغادرته المستشفى، معلناً عن تحد جديد في مسيرته مع "البلوز". وقال هندرسون، بحسب الموقع الرسمي للنادي اللندني: "بالنظر إلى حجم النادي، وإلى المدرب الذي أكن له إعجاباً كبيراً، وإلى جودة اللاعبين، كانت هذه فرصة هائلة لا يمكنني رفضها". وأضاف المخضرم "كما أُعجبت كثيراً بمدى رغبة الملّاك في أن يحقق تشلسي النجاح ويسير في الاتجاه الصحيح... بالنسبة لي، يتعلّق الأمر ببذل كل ما أملك كل يوم، داخل الملعب وخارجه، لمساعدة اللاعبين من حولي والفريق قدر الإمكان. أنا متحمس جداً للانطلاق".