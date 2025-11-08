المدرب التونسي عادل هماني: منتخب تونس سيتأهل وهذا هو الفارق بين اللاعب العربي والأجنبي

كرة عربية
الدوحة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
08 نوفمبر 2025
المدرب التونسي عادل هماني: تونس في الدور الثاني
+ الخط -

تحدّث المدرب التونسي، عادل هماني (35 سنة)، في مقابلة مع "العربي الجديد"، خلال مشاركته في فعاليات بطولة كأس العالم للناشئين 2025 المقامة في قطر، عن وضع منتخب تونس وحظوظه في التأهل إلى الدور الثاني، وعن عددٍ من المواضيع التي تتعلّق باللاعب العربي ومستقبله عامةً.

وتناول اللاعب السابق والمدرب الحالي في أكاديمية أسباير عادل هماني في حديثه وضع منتخب تونس للناشئين في مونديال الناشئين بقطر 2025، بعد الفوز في أول مباراة على فيجي بسداسية نظيفة، والخسارة أمام الأرجنتين في المباراة الثانية بهدف نظيف، بانتظار المباراة أمام بلجيكا، غداً الأحد. وقال هماني: "منتخب تونس شاب ولديه تكوين جيد، لعبنا مباراة أولى جيدة، ومن أعرض النتائج في البطولة، والمباراة الثانية كانت صعبة وقوية أمام الأرجنتين، لم يُحالف اللاعبين الحظ، ولكنهم قدّموا ما لديهم على أرض الملعب، على أمل رؤيتهم في المنتخب الأول. أعتقد أن منتخب تونس سيتأهل إلى الدور الثاني في البطولة العالمية".

وعن وضعية اللاعب العربي وتألقه في الفئات السنية وعدم ظهوره الجيد مع المنتخب الأول، قال هماني: "اللاعب العربي ينقصه التكوين الصحيح منذ الصغر في بلادنا العربية، فعندما يصل إلى المنتخب الأول يجد نفسه تحت ضغط كبير من الجمهور، فخوض مباراة مع المنتخب الأول يُساوي مسيرة كاملة في الفئات العمرية".

تحدث الشريف عن الحالات التحكيمية في مواجهة تونس والأرجنتين (العربي الجديد)
كرة عالمية
التحديثات الحية

منتخب تونس يحتج على قرارات الحكم في مواجهة الأرجنتين.. الشريف يوضح

وعن حظوظ المنتخبات العربية في بطولة كأس العالم للناشئين، صرّح هماني: "من الممكن وصول منتخبات عربية، ولكن في ظل النتائج الحالية يبدو الأمر صعباً جداً. اللاعبون العرب ينقصهم الكثير من التكوين. صراحة، الفارق بين اللاعب العربي والأجنبي هو العقلية، التي لا يُمكن حلّها بين ليلة وضحاها. اللاعب الأجنبي في الدوري العربي يؤثر بمستوى اللاعبين المحليين، خصوصاً إذا كان مستواه مُميزاً، ولكن لو زاد عدد اللاعبين الأجانب في الدوري، سيؤثر سلباً في اللاعب المحلي ومسيرته".

دلالات

ذات صلة

صور من الفعالية الرياضية في غزة التي أقيمت بعد توقف الحرب (موقع إكس)

رياضة

غزة تحتضن أول فعالية رياضية بعد الحرب.. عودة الحياة

افتتح الفلسطينيون في قطاع غزة أولى منافساتهم الرياضية بعد عامين بصور غير متوقعة، فقاد حكم مبتور القدم لقاء الديربي الأشهر بين فريقي خدمات رفح وشباب رفح

مشجعو لمنتخب قطر في مدرجات ملعب في أسباير، 3 نوفمبر 2025 (Getty)

رياضة

مونديال الناشئين.. مشجعون يتوقعون وصول منتخب عربي إلى المربع الذهبي

انطلقت بطولة مونديال الناشئين في قطر قبل أيام بمشاركة 48 منتخباً، وفيما تشهد البطولة حضوراً جماهيرياً مُميزاً، استطلع "العربي الجديد" آراء بعض المشجعين.

فاروق أشاد بأداء المنتخبات العربية (العربي الجديد/إكس)

رياضة

هيثم فاروق متفائل بالمنتخبات العربية: التنظيم القطري مفخرة لنا

تحدّث لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق هيثم فاروق (54 عاماً)، في حوار مع "العربي الجديد"، عن انطلاقة "الفراعنة" في كأس العالم للناشئين.

جماهير تونسية واكبت المباراة ضد الأرجنتين (حسين بيضون)

رياضة

جماهير تونس تبرز سبب الخسارة أمام الأرجنتين وترفع التحدي ضد بلجيكا

انقاد منتخب تونس إلى خسارته الأولى، في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً في قطر، بنتيجة (0-1)، أمام المنتخب الأرجنتيني.

المساهمون
المزيد في رياضة
من مواجهة ميلووكي باكس وشيكاغو بولز في ملعب الإمارات، 7 نوفمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
رياضات أخرى
مباشر

ميلووكي باكس يجرّد شيكاغو بولز من صدارة السلة الأميركية

روديغر خلال تدريبات ريال مدريد، 12 سبتمبر 2025 (أوسكار باروس/Getty)
التحديثات الحية
ميركاتو
مباشر

ريال مدريد يدرس تمديد عقد روديغر بعد تعافيه من الإصابة

تراجع نتائج أندية الدوري الفرنسية في المنافسات القارية، 28 سبتمبر 2025 (سمير الدومي/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

الدوري الفرنسي يدفع ضريبة تراجع نتائجه القارية في تصنيف "يويفا"