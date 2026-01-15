همام الأمين يغادر الدحيل معاراً لخوض تجربة في إسبانيا

- أعلن نادي كولتورال ديبورتيفو ليونيسا الإسباني عن استعارة اللاعب القطري همام الأمين من نادي الدحيل حتى نهاية الموسم، بهدف اكتساب خبرة اللعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني استعداداً لكأس العالم 2026. - همام الأمين، المولود في الدوحة عام 1999، هو لاعب متعدد المراكز، سبق له اللعب في بلجيكا وقطر، وشارك دولياً منذ 2019 في بطولات مثل كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. - تأسس نادي ليونيسا عام 1926، وواجه تحديات مالية في 2011، لكن استثمارات أكاديمية أسباير في 2015 ساعدته على العودة لدوري الدرجة الثانية.

أعلن نادي كولتورال ديبورتيفو ليونيسا الإسباني تعاقده مع اللاعب القطري المميز همام الأمين بعقد إعارة حتى نهاية الموسم قادماً من نظيره الدحيل في تجربة جديدة يخوضها صاحب الـ26 عاماً، الساعي لاكتساب خبرة اللعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني، والاستفادة من الأجواء هناك حتى يكون حاضراً لمساعدة العنابي في بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال الفريق الإسباني في بيانٍ رسمي، اليوم الخميس: "توصل نادي ليونيسا للثقافة والرياضة إلى اتفاقٍ مع نادي الدحيل لاستعارة اللاعب همام الأمين حتى نهاية الموسم، من دون أن يشغل خانة ضمن قائمة اللاعبين غير الأوروبيين. همام الأمين محمد أحمد، المولود في الدوحة بتاريخ 25 أغسطس/ آب 1999، لاعب متعدد المراكز، يلعب ظهيراً أيسر، ويجيد اللعب في مراكز أخرى، سبق له حمل ألوان نادي كاس يوبين البلجيكي وعدّة فرق في الدوري القطري مثل الغرافة والدحيل".

وأضاف البيان: "هو أيضاً لاعب دولي مع منتخب بلاده، حيث شارك لأول مرة عام 2019، وحضر في بطولة الكأس الذهبية للكونكاكاف 2021، وكأس العالم 2022، وفاز بكأس آسيا 2023. يرحب نادي ليونيسا للثقافة والرياضة بانضمام همام الأمين إلى صفوفه، متمنياً له كلّ التوفيق والنجاح في مسيرته الجديدة".

ويمتلك الفريق الإسباني تاريخاً مهماً، بعدما تأسس عام 1926، وصعد أول مرة إلى دوري الدرجة الأولى (لا ليغا) في عام 1955، لكنه استمرّ في هذه الدرجة موسماً واحداً قبل أن يهبط مجدداً، ليُعاني بعدها في 2011 بسبب أزمة مالية وديون غير مسددة للاعبين، لكن الأمور تحسّنت في عام 2015 حين اشترت أكاديمية أسباير حوالي 99% من أسهم النادي، وهو ما سمح له بالعودة إلى دوري الدرجة الثانية بعد غياب طويل، وعلى أثرها لم يحافظ على موقعه ليهبط ثم يصعد مجدداً في 24 مايو/ أيار 2025.