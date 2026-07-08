هل يُواجه الحكم ليتكسييه عقوبة الإيقاف بعد أحداث مصر والأرجنتين؟ 

- كشفت صحيفة ليكيب أن الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسييه لن يُعاقب بالإيقاف رغم احتجاج الاتحاد المصري على قراراته المثيرة للجدل في مباراة مصر والأرجنتين التي انتهت بخسارة مصر 3-2. - الاتحاد المصري يطالب بمنع ليتكسييه من إدارة مباريات في كأس العالم 2026، لكن من غير المرجح أن يوافق الفيفا على هذا الطلب، حيث لا يملك أي منتخب حق النقض على تعيين الحكام. - لجنة الحكام في الفيفا ستراجع أداء ليتكسييه بعد دراسة لقطات الفيديو المتنازع عليها لتحديد استمراره في إدارة المباريات.

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية تفاصيل خاصة عن وضعية الحكم الفرنسي، فرانسوا ليتكسييه (37 سنة)، بعد الأحداث المثيرة التي شهدتها مباراة مصر والأرجنتين والتي أدارها ليتكسييه نتيجة المطالبة بوقوع أخطاء تحكيمية أثرت على النتيجة النهائية للمواجهة.

وبحسب المعلومات التي نشرتها ليكيب، الأربعاء، لا يُواجه الحكم الفرنسي، فرانسوا ليتكسييه (37 سنة)، عقوبة الإيقاف، رغم مطالبة الاتحاد المصري لكرة القدم بفتح تحقيق مع الحكم بسبب قرارات تحكيمية مثيرة للجدل في مواجهة الأرجنتين، تسببت بحسب الاتحاد بخسارة منتخب مصر للمباراة (3-2)، بعد أن كان متقدماً بنتيجة مريحة بهدفين نظيفين.

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وفي وقت يُطالب الاتحاد المصري بمنع الحكم ليتكسييه من إدارة المزيد من المباريات في بطولة كأس العالم 2026، إلا أنه من المُستبعد أن يوافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على هذا القرار بحسب ليكيب، وهو الحكم الذي أثار غضب المصريين بسبب المطالبة بركلة جزاء وأمسى مُتهماً بارتكاب أخطاء تحكيمية كبيرة، مع الإشارة إلى أن الاتحاد المصري طالب بإيقاف الحكم ومساعديه على خط التماس وحكام غرفة الفيديو المساعد أيضاً.

ووفقاً للقانون من الصعب الموافقة على طلب إيقاف الحكام من أي دولة كانت، لأن أي منتخب لا يملك حق النقض على تعيين هيئة التحكيم في فيفا، ووحدها لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم هي من تتخذ الإجراءات التنظيمية والتأديبية، مع العلم أن الصحيفة الفرنسية أشارت إلى أن لجنة الحكام قررت مراجعة أداء الحكم الفرنسي، وبعد دراسة لقطات الفيديو المتنازع عليها، سيتقرر إن كان سيستمر في إدارة مباريات في مونديال 2026.