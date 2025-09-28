هل يُكرر منتخب مصر للشباب سيناريو 2001 بعد الخسارة الأولى؟

القاهرة

العربي الجديد

28 سبتمبر 2025
من مواجهة مصر واليابان في ملعب إستاديوم ناسيونال خوليو مارتينيز، 27 سبتمبر 2025 (Getty)
من مواجهة مصر واليابان في ملعب إستاديوم ناسيونال خوليو مارتينيز، 27 سبتمبر 2025 (Getty)
دشّن منتخب مصر للشباب دون 20 عاماً بداية مخيبة للآمال في بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حالياً في تشيلي بعد خسارته من اليابان بهدفين دون رد في الجولة الأولى من عمر المجموعة الأولى.

ولم يُقدم منتخب مصر للشباب المستوى المطلوب في المواجهة أمام منتخب اليابان، وعانى الفريق من 3 سلبيات فجّرت المخاوف حول مدى قدرة الفريق على تخطي الدور الأول، وعانى من أزمة أولى تتمثل في ضعف قراءة المدير الفني أسامه نبيه للمباراة، ولم يكتشف جيداً نقاط القوة والضعف لدى منتخب اليابان وترك السيطرة في منطقة الوسط للمنافس على نحوٍ لافت.

وعانى منتخب مصر للشباب من أزمة ثانية، تمثلت في عدم امتلاك الفريق لهداف سوبر قادر على استغلال أنصاف الفرص وهي أزمة تمر بها أيضاً المنتخبات المصرية في السنوات الأخيرة عموماً في كل المراحل السنية، وتبرز الأزمة الثالثة في منتخب مصر للشباب ممثلة في غياب البصمة الحقيقية للمحترفين الذين راهن عليهم المدير الفني أسامة نبيه، وهما تيبو جبريال وسليم طلب في الوسط، وظهر الثنائي الوافد من ماينز وهيرتا برلين في مستوى غير مؤثر.

ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز على نيوزيلندا وتشيلي في الجولتين الثانية والثالثة لحسم التأهل للدور التالي دون انتظار نتائج المنتخبات الأخرى في المجموعة، ويأمل عشاق الكرة المصرية في تكرار سيناريو 2001، حينما حصد منتخب مصر للشباب برونزية كأس العالم وقتها مع مديره الفني شوقي غريب، إذ بدأ البطولة بضعف وقتها وتعادل مع جامايكا سلبياً، ثم خسر من الأرجنتين (7-1) قبل أن ينتفض ويفوز في آخر مباراة في الدور الأول على فنلندا، ويعبر للأدوار الاقصائية حتّى حصد الميدالية البرونزية والمركز الثالث.

