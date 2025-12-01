- قرر مجلس إدارة نادي الترجي التونسي الإبقاء على المدرب ماهر الكنزاري رغم الانتقادات بسبب سوء النتائج الأخيرة، حيث يرى رئيس النادي حمدي المؤدب أن الفريق قدم أداءً جيدًا ضد بيترو أتلتيكو، معتبراً أن الأخطاء التحكيمية كانت السبب في عدم الفوز. - التعادل الثمين الذي حققه الفريق ضد بيترو أتلتيكو أبقى على آمال الترجي في التأهل لربع النهائي، مما دفع الإدارة لدعم الكنزاري وتلبية طلباته لتعزيز الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية. - يستعد النادي لاستغلال فترة التوقف الدولي لتعزيز صفوفه، مع التركيز على تحضير الوافد الجديد يوسف المساكني ليكون ورقة رابحة بعد إصابة يوسف بلايلي.

حسم مجلس إدارة نادي الترجي التونسي، الجدل في خصوص مستقبل المدير الفني للفريق، ماهر الكنزاري (52 سنة)، بعد موجة الغضب العارمة في صفوف الجماهير بسبب سوء النتائج خلال الفترة الأخيرة، سواء في الدوري المحلي أو بمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وعجز الترجي عن تحقيق أول فوز له في مرحلة المجموعات، بعد التعادل في أنغولا يوم السبت الماضي، ضد بيترو أتلتيكو، بهدف لمثله، وهو الثاني له تواليًا إثر التعادل الأول ضد الملعب المالي، على استاد حمادي العقربي برادس، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية، ليسود الغموض بذلك، حول مستقبل الكنزاري مع الفريق، تزامنًا مع موجة النقد التي تعرض لها في الشارع الرياضي.

وبحسب المعطيات التي حصل عليها موقع العربي الجديد، الاثنين، فإنّ رئيس نادي الترجي، حمدي المؤدب، يتمسّك بالكنزاري، ويرى أنّ الوضع لا يستوجب تبديل المدرب في الوقت الحالي، معتبرًا أنّ الفريق قدّم مستويات جيدة في مواجهة بيترو أتلتيكو، وكان قريبًا من الفوز لولا الأخطاء التحكيمية، التي احتج عليها الترجي في بيان رسمي، بعد نهاية المباراة.

ولم تخف مصادر مقربة من إدارة النادي، أنّ فرضية إقالة الكنزاري كانت ستُطرح بقوة لو خسر ضد بيترو أتلتيكو، لكن التعادل الثمين الذي خطفه المهاجم المالي الشاب، أبوبكر دياكيتي، في الدقائق الأخيرة من اللقاء، أبقى على حظوظ الفريق التونسي في التأهل إلى ربع النهائي، وزرع الأمل داخل النادي من أجل تدارك هذه البداية الصعبة في المسابقة.

ويستعد المؤدب حسب المصدر نفسه، للاستجابة طلبات الكنزاري، خلال فترة التنقلات الشتوية، وتعزيز الفريق باللاعبين الذين يطلبهم الجهاز الفني، خصوصًا وأنّ الفرصة ستكون مناسبة لترميم الصفوف، تزامنًا مع فترة التوقف الدولي المطوّلة، بسبب مشاركة منتخب تونس في كأس العرب وأمم أفريقيا، ما سيستغله كذلك الوافد الجديد، يوسف المساكني، من أجل التحضير الجيد لعودة المنافسات، وهو الذي قد يكون ورقة الكنزاري الحاسمة، بعد إصابة الجزائري يوسف بلايلي.