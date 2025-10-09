هل يُجبر الوداد رابطة الدوري على تأجيل ديربي المغرب لهذا السبب؟

- تستعد رابطة الدوري المغربي لتأجيل مباراة الديربي بين الوداد والرجاء بسبب تزامنها مع مباراة الوداد ضد أشانتي كوتوكو الغاني في كأس الكونفدرالية الأفريقية، مما يضع الرابطة أمام خيارين: تأجيل الديربي أو الجولة الخامسة بأكملها. - نادي الوداد يطالب بتأجيل الديربي لضمان حضور جماهيري كبير، بينما تواجه لجنة البرمجة ضغوطًا بسبب التزامات الأندية المغربية الأخرى في المسابقات الأفريقية. - تتجه الرابطة لتأجيل الجولة الخامسة من الدوري إلى 30 أكتوبر، مراعاة لالتزامات الأندية القارية وضمان تكافؤ الفرص.

تستعد رابطة الدوري المغربي لكرة القدم برئاسة، عبد السلام بلقشور (63 عاماً)، إلى تأجيل مباراة الديربي بين الفريقين التقليديين الوداد والرجاء الرياضيين، بعدما كان مقرراً إجراؤها بعد فترة التوقف الدولي، وذلك لتزامن موعدها مع المباراة التي تجمع النادي الأحمر بنادي أشانتي كوتوكو الغاني يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ضمن ذهاب الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم كاف.

ومن المرجح أن يتوجه نادي الوداد الرياضي إلى غانا، الأربعاء القادم، لمواجهة أشانتي كوتوكو في مدينة كوماسي، على أن يستضيف منافسه في لقاء الإياب بعد أسبوع، على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء. ووجدت لجنة البرمجة التابعة لرابطة الدوري المحلي نفسها في موقف حرج، بسبب ضغط الوداد الرياضي، الذي يطالب بتأجيل الديربي إلى ما بعد إجراء لقاء الإياب ضد أشانتي كوتوكو، كما يرفض أيضاً إجراءه في منتصف الأسبوع، رغبة منه في ضمان حضور جماهير غفيرة، الأمر الذي قد يضع رابطة الدوري أمام خيارين، إما الاستجابة إلى طلب الوداد الرياضي بتعليق الديربي إلى موعد لاحق، أو تأجيل الجولة الخامسة من منافسات الدوري ككل، خصوصا أن ثلاثة أندية مغربية أخرى ستكون ملتزمة بالمسابقات الأفريقية، ويتعلق الأمر بنادي الجيش الملكي، وأولمبيك أسفي، ونادي نهضة بركان، الذي سيخوض نهائي السوبر الأفريقي ضد بيراميدز المصري يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في القاهرة.

وفي هذا الإطار، أفادت معلومات حصل عليها "العربي الجديد"، الخميس، من مصدر في لجنة البرمجة، رفض ذكر اسمه، بأن رابطة الدوري المحلي تتجه إلى تأجيل الجولة الخامسة، ليس بسبب الديربي بين الوداد والرجاء الرياضيين فقط، بل مراعاة أيضاً لالتزامات الأندية المغربية القارية، ما يجعل خيار التأجيل منطقياً في نظر غالبية الأندية، التي غالباً ما تطالب باحترام مبدأ تكافؤ الفرص. ولم يستبعد المصدر نفسه إمكانية تأجيل مباريات الجولة الخامسة من منافسات الدوري المحلي إلى 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، سعياً من القائمين على تسيير شؤونها إلى الموازنة بين الاستحقاقات المحلية والالتزامات الأفريقية.