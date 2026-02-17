هل يولد بطل دوري أبطال أوروبا من بوابة الملحق؟

- تتواصل نسخة دوري أبطال أوروبا 2025-2026 بنظام جديد يحوّل البطولة إلى دوري مصغّر قبل الأدوار الإقصائية، مما يغير خريطة الطموحات ويجعل التأهل من الملحق ممكناً للأندية الكبرى. - الملحق يشهد مواجهات قوية مثل باريس سان جيرمان ضد موناكو، وريال مدريد أمام تحديات جديدة، بينما تسعى فرق مثل كاراباخ وأولمبياكوس لتحقيق مفاجآت تاريخية. - القرعة المقبلة ستحدد الطريق نحو النهائي في بودابست، حيث لم تعد البدايات الهادئة كافية، بل التطور في اللحظات الحاسمة هو المفتاح للفوز باللقب.

تتواصل النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026 بنظامها المختلف، الذي حوّل البطولة إلى سباق طويل أشبه بدوري مصغّر قبل الدخول في الأدوار الإقصائية. الصيغة الجديدة لم تغيّر فقط شكل المنافسة، بل غيّرت كذلك خريطة الطموحات، إذ لم يعد طريق اللقب يمرّ حتماً عبر الصدارة المبكرة، بل قد يبدأ من الملحق التأهيلي.

وتأهلت الأندية الكبرى مباشرة إلى ثمن النهائي بعد مرحلة الدوري، في حين وجدت فرق عريقة نفسها مضطرة لخوض مواجهات فاصلة بنظام الذهاب والإياب لحجز مقعد بين الستة عشر. وهنا يبرز السؤال الحقيقي: هل يمكن أن يولد بطل أوروبا من هذا الطريق الإضافي؟ الملحق هذا الموسم يحمل مواجهات ثقيلة تعكس عمق المنافسة. قمة فرنسية خالصة بين باريس سان جيرمان وموناكو تضع أحد الطامحين خارج الحسابات مبكراً، فيما يجد ريال مدريد نفسه أمام اختبار جديد يؤكد أن تاريخه الأوروبي لا يمنحه امتياز العبور السهل. هناك أيضاً صدامات متكافئة مثل غلطة سراي ويوفنتوس، وأخرى تحمل بعداً تكتيكياً واضحاً كدورتموند أمام أتالانتا.

في مواجهات أخرى، تسعى أندية تحلم بكتابة فصل جديد في تاريخها الأوروبي إلى قلب التوقعات. كاراباخ يواصل مغامرته غير المسبوقة، وبودو غليمت يريد تأكيد أن ما قدمه في مرحلة الدوري لم يكن صدفة، بينما يتطلع أولمبياكوس إلى مفاجأة جديدة تعزّز صعود المدرسة اليونانية قارياً. في المقابل، تبدو فرق مثل إنتر وأتلتيكو مدريد مطالبة بإثبات أن خبرتها قادرة على حسم التفاصيل الصغيرة التي تصنع الفارق في هذه الأدوار. الملحق لم يعد مجرد محطة عبور، بل تحوّل إلى اختبار شخصية، لأن الفريق الذي ينجو من ضغط مواجهتين فاصلتين، غالباً ما يدخل الأدوار التالية بذهنية صلبة وإيقاع تنافسي أعلى، وبخاصة أنه في المواسم الماضية، شاهدنا كيف يمكن لمسار صعب أن يصنع بطلاً أكثر شراسة وجاهزية.

القرعة المقبلة سترسم ملامح الطريق نحو النهائي في بودابست، لكن الدرس الأهم أن أبطال أوروبا لم تعد تعترف بالبدايات الهادئة. قد تتصدر المشهد أندية كبرى اعتادت حمل الكأس، وقد يفاجئنا فريق شقّ طريقه من الملحق، مستفيداً من زخم الانتصارات المتتالية وروح التحدي. في دوري أبطال أوروبا بنسخته الجديدة، لم يعد السؤال من تصدّر أولاً، بل من يعرف كيف يتطور في اللحظة الحاسمة. ومن يدري؟ ربما يكون بطل القارة هذا الموسم قد بدأ رحلته من حيث لا يتوقع أحد… من بوابة الملحق.