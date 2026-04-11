هل يوافق نيمار على منافسة ميسي في الدوري الأميركي؟

بدأت إدارة نادي إف سي سينسيناتي، المنافس في الدوري الأميركي لكرة القدم، مفاوضات مع محيط النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، تمهيداً لاحتمال التعاقد معه بعد نهاية عقده مع فريق سانتوس في شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2026.

وبحسب صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، أمس الجمعة، فإنّ المحادثات لا تزال في مراحلها الأولى، وتندرج حالياً ضمن جسّ النبض لمعرفة مدى اهتمام اللاعب البرازيلي وشروطه المحتملة، بالإضافة إلى أنّ التعاقد مع نيمار (34 عاماً)، يخضع لنقاشات داخلية داخل الفريق الأميركي حول جدواها الفنية والاقتصادية. وترى إدارة نادي إف سي سينسيناتي، التي تتخذ من ولاية أوهايو مقراً لها، أنّ الفريق أصبح وجهة جذابة للنجوم، بفضل القوة المالية، والمنشآت الرياضية الحديثة، لكن هناك عقبة رئيسية أمام إتمام الصفقة في الوقت الحالي، إذ لا يملك النادي أي مكان شاغر ضمن فئة "اللاعب المُعيّن"، وهي الفئة التي تسمح بدفع رواتب خارج سقف الرواتب المُحدد في الدوري أو التعاقد مقابل رسوم انتقال كبيرة.

ويشغل كيفين دينكي ومايلز روبنسون وإيفاندر المقاعد الثلاثة المتاحة حالياً بعقود طويلة الأمد حتى نهاية الموسم. وقد يكون الحل في الصيف المقبل، عبر بيع أحد هؤلاء اللاعبين، مثل دينكي، الذي يحظى باهتمام أندية أوروبية عدّة. وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها نيمار اهتمام أندية الدوري الأميركي، إذ سبق أن دخل فريق "شيكاغو فاير" في مفاوضات جادة معه عند رحيله عن الهلال عام 2025، قبل أن يقرّر في النهاية العودة إلى ناديه الأم سانتوس.

وفي حال انتقاله إلى الدوري الأميركي، قد يلتقي نيمار عدداً من النجوم الذين سبق لهم اللعب في أوروبا، من بينهم أنطوان غريزمان، المتوقع انتقاله إلى أورلاندو الصيف المقبل، والأهم زميله السابق في برشلونة وباريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، الذي يلعب حالياً مع إنتر ميامي.