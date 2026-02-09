هل يوافق كارفاخال على الانتقال إلى الدوري السعودي؟

- داني كارفاخال، قائد ريال مدريد، يواجه احتمال الرحيل بعد نهاية عقده وعدم مشاركته في التشكيلة الأساسية تحت قيادة المدرب ألفارو أربيلوا، مما أثار غضبه ودفعه للاستفسار عن وضعه مع الفريق. - أندية سعودية تواصلت مع وكيل كارفاخال لتقديم عروض انتقال، لكنه يعتقد أن مسيرته في أوروبا لم تنته بعد، مع عدم استبعاده للعروض المستقبلية. - إدارة ريال مدريد لن تعارض رحيل كارفاخال في الصيف، حيث ترفض تجديد عقده، مما يجعل الأشهر القادمة حاسمة لمستقبله.

يُعد قائد نادي ريال مدريد الإسباني داني كارفاخال (34 عاماً)، أحد أبرز المرشحين للرحيل عن صفوف الفريق الملكي في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، بعد نهاية عقده وعدم قدرته على المشاركة في التشكيلة الأساسية التي اعتمدها المدرب ألفارو أربيلوا في الموسم الحالي، بعدما أصبح حبيس مقاعد البدلاء عقب الشفاء التام من الإصابة التي تعرض لها.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، الاثنين، أن داني كارفاخال عبّر عن غضبه الكبير من عدم قدرته على المشاركة في المواجهة التي انتصر فيها ريال مدريد على مُضيفه فالنسيا بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الماضية من الليغا، الأمر الذي جعله يذهب للحديث مع أحد أعضاء الجهاز الفني ليستفسر منه عن سبب عدم اعتماد المدرب ألفارو أربيلوا عليه خلال اللقاء، الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه حول مستقبل صاحب الـ34 عاماً.

وأوضحت أن العديد من الأندية في منافسات الدوري السعودي لكرة القدم (لم يتم الكشف عنها)، قامت بالتواصل بالفعل خلال الفترة الماضية مع وكيل أعمال داني كارفاخال من أجل تقديم عروضها حتى يتنقل الظهير الأيمن إلى صفوفها في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، لكن كارفاخال يظن أن فترته في الملاعب الأوروبية لم تنته بعد، لكنه لن يغلق الباب نهائياً أمام أي عرض في الأشهر المقبلة.

وتابعت أن كارفاخال لا يهتم كثيراً بالأموال التي سيحصل عليها في حال موافقته على أحد العروض المقدمة من الأندية السعودية، بل يسعى المدافع الإسباني إلى لعب دور قيادي يضمن له المشاركة في المواجهات أساسياً، بعدما أصبح حبيس دكة البدلاء مع ريال مدريد منذ عودته من الإصابة التي تعرض لها هذا الموسم.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن إدارة نادي ريال مدريد لن تقف عائقاً أمام داني كارفاخال في حال أراد الرحيل في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، لأنها ترفض فكرة تجديد عقده لمدة موسم إضافي، الأمر الذي يجعل الأشهر القادمة حاسمة في مستقبل أحد أبرز النجوم الذين مروا على تاريخ الفريق الملكي.