هل ينسحب الزمالك من بطولة كأس السوبر المصري؟

- أعلن اتحاد كرة القدم المصري رسميًا إيقاف لاعب الزمالك نبيل عماد دونغا عن المشاركة في كأس السوبر المصري، مؤكدًا عدم قانونية مشاركته في النسخة المقبلة بالإمارات، رغم إصرار الزمالك على اصطحابه. - أُخطر الزمالك رسميًا بعقوبة الإيقاف التي تشمل دونغا، بعد تقرير مراقب مباراة الزمالك وبيراميدز، مما أثار جدلاً حول عدم وصول القرار للنادي في الموسم الماضي. - أكد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد، تنفيذ العقوبات على ثلاثي الزمالك، مشددًا على عدم مشاركة دونغا في السوبر، ليحسم الجدل حول أحقية اللاعب في المشاركة.

حسم اتحاد كرة القدم المصري، برئاسة هاني أبو ريدة، الجدل المثار في الساعات الأخيرة حول مدى قانونية مشاركة لاعب نادي الزمالك لكرة القدم، نبيل عماد دونغا (29 عاماً)، في كأس السوبر المصري، بالإعلان رسمياً عن إيقاف اللاعب، وعدم أحقية حضوره في النسخة المقبلة في دولة الإمارات اعتباراً من يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، فيما يصر الفريق على اصطحاب اللاعب ضمن البعثة المسافرة، إضافة إلى تسريبات بالانسحاب من البطولة.

وأصدر اتحاد الكرة المصري بياناً، الاثنين، لإنهاء الجدل المثار حول أزمة نبيل دونغا، لاعب الزمالك، قال خلاله: "تم إخطار الأندية رسمياً بأسماء اللاعبين الصادرة بحقهم عقوبة الإيقاف في بطولة السوبر المصري، حيث لا يحق لهم المشاركة في النسخة المقبلة، وتضمنت قائمة الإيقافات، اسم اللاعب نبيل عماد علي المهدي "دونغا" لاعب الزمالك فقط، إذ تم إيقافه 4 مباريات في بطولة السوبر بناء على تقرير مراقب مباراة فريقه أمام بيراميدز في البطولة الأخيرة".

وجاء بيان اتحاد الكرة لينهي نزاعاً بدأ في الأيام الأخيرة تمثل في تأكيد الزمالك أحقية لاعبه نبيل دونغا في المشاركة ببطولة كأس السوبر المصري لعدم وصول قرار بإيقافه إلى النادي في الموسم الماضي، وأدلى عبد الناصر محمد، مدير الكرة في النادي، بتصريحات صحافية قال فيها: "أرسلنا خطاباً لاتحاد الكرة للاستفسار في الوقت المناسب، ولم نتلق الرد، لأنه بالفعل لا يوجد شيء، وهل من مهام عمل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الاحتفاظ بخطابات لم تعتمد أو توجه إلى اللجان والإدارات المختصة لتأخذ رقماً صادراً قبل إرسالها إلى الأندية، وهذه الإدارات هي المختصة بصياغة الخطابات، واعتمادها من المدير التنفيذي، وهناك مواعيد قانونية منظمة لكل ذلك؟". وتابع عبد الناصر محمد: "نعلم جيداً المستفيد من تحريك هذه الأحداث، ونبيل عماد دونغا سيكون ضمن بعثة الزمالك المسافرة إلى الإمارات لخوض السوبر المحلي".

وقال هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، في تصريحات له للمركز الإعلامي لاتحاد كرة القدم، نشرت على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عقوبات ثلاثي الزمالك ستنفذ ودونغا لن يلعب السوبر، اتحاد الكرة السابق أخطر إداريي الزمالك وقتها بالبريد الإلكتروني، لكن بشكل رسمي العقوبة اتخذت، ودونغا لن يكون حاضراً في السوبر، ليحسم الجدل بشكل نهائي حول مشاركة اللاعب في البطولة".

وتسبب اتحاد كرة القدم ومديره التنفيذي مصطفى عزام، في وقت سابق، بإثارة الجدل عندما أخطر نادي الزمالك "شفهياً" بعدم وجود قرار له رقم "صادر" يخص إيقاف نبيل دونغا ومعه لاعب الزمالك السابق مصطفى شلبي ومدير الكرة السابق عبد الواحد السيد عن المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري المقبل.

وتدخل إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، والذي صدرت خلال ولايته عقوبات بحق ثلاثي الزمالك، وأكد صحة إجراءات الإيقاف وإخطار الزمالك رسمياً بعقوبة الإيقاف وعدم أحقية نبيل دونغا في المشاركة. وتعود أزمة نبيل دونغا ومعه عبد الواحد السيد ومصطفى شلبي، إلى تعدّيهم على أحد رجال الأمن في مباراة الزمالك وبيراميدز الموسم الماضي في الإمارات، حين عُرضوا لمحاكمة عاجلة، بخلاف صدور قرار من اتحاد الكرة بإيقافهم.