هل ينتقل ديمبيلي إلى أحد الأندية السعودية؟

- تسعى الأندية السعودية الكبرى، مثل الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، للتعاقد مع عثمان ديمبيلي لتعزيز الدوري السعودي بلاعبين عالميين، مما يزيد من شعبيته العالمية. - تواجه الأندية السعودية تحديات في إقناع ديمبيلي بالانتقال، حيث يعمل باريس سان جيرمان على تمديد عقده، لكن العرض السعودي يجعله الأعلى أجراً في الدوري. - لم تُحدد وجهة ديمبيلي بعد، لكن انتقاله المحتمل إلى السعودية قد يجعله ضمن أغلى الصفقات في تاريخ كرة القدم، مما يعزز مكانة الدوري السعودي.

أصبح مهاجم فريق باريس سان جيرمان، الفرنسي عثمان ديمبيلي (28 عاماً)، محط أنظار الأندية السعودية، التي ستعمل على حسم صفقته في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، من أجل مواصلة العمل على تعزيز حضور كبار اللاعبين في منافسات الدوري السعودي لكرة القدم، ما جعل المسابقة المحلية تحظى بمتابعة جماهيرية عالمية.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس البريطانية، الأربعاء، أن القائمين على كرة القدم في السعودية، يعملون في الفترة الحالية على الدخول في مفاوضات مباشرة مع عثمان ديمبيلي، من أجل إقناعه بالانضمام إلى أحد الأندية الكبرى (الهلال أو النصر أو الاتحاد أو الأهلي)، في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، حتى يتم تعزيز المسابقة المحلية بأسماء كبرى تحظى باهتمام جماهيري في العالم.

وأوضحت أن القائمين على الكرة السعودية، يعلمون أن مهمة حسم صفقة عثمان ديمبيلي في سوق الانتقالات الصيفية القادمة لن تكون سهلة نهائياً، لأن إدارة فريق باريس سان جيرمان، تعمل على تجهيز عقد طويل الأمد لصاحب الـ28 عاماً، لكن العرض السعودي، الذي تم تقديمه سيجعل المهاجم الفرنسي الأعلى أجراً في الدوري المحلي (يحصل حالياً على 15 مليون جنيه إسترليني سنوياً).

وأردفت أن رونالدو يُعد النجم الأعلى أجراً في الدوري السعودي لكرة القدم، لكن البرتغالي سيتراجع إلى المركز الثاني، في حال وافق عثمان ديمبيلي على الانتقال إلى أحد الأندية الكبرى في البلد الخليجي، وبخاصة أن القائمين على اللعبة الشعبية الأولى في المملكة، يريدون حسم صفقة أحد الفائزين بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية. وتابعت أن رونالدو وبنزيمة حصلا سابقاً على جائزة الكرة الذهبية، وهما يلعبان في منافسات الدوري السعودي، لكن القائمين على الكرة في المملكة، يعملون بشكل جدي في الفترة الحالية، حتى يتم حسم عدد من الأسماء الكبرى المحترفة في الدوريات الأوروبية، أبرزهم الفرنسي عثمان ديمبيلي والبرتغالي برونو فيرنانديز.

وختمت الشبكة تقريرها بالإشارة إلى أن وجهة عثمان ديمبيلي لم تعرف حتى الآن، لكنه سينضم إلى أحد الأندية الكبرى في السعودية، في حال حصلت إدارة باريس سان جيرمان على عرض جيد، فإنها ستسمح لصاحب الـ28 عاماً بالرحيل في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، الأمر الذي يجعله مؤهلاً إلى الدخول في قائمة أغلى الصفقات في تاريخ كرة القدم.